Алиев не исключает новой войны в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ заявил, что если на предстоящей в Мюнхене встрече не удастся договориться по Нагорному Карабаху, то война в регионе может возобновиться, сообщает Газетa.ru.

«Если эта встреча (лидеров Армении и Азербайджана) станет безрезультатной, тогда наши надежды на переговоры будут исчерпаны, и в этом случае у нас не остается иного пути. И мы должны быть к этому (освобождению азербайджанских земель военным путем) готовы», – сказал И.АЛИЕВ.

«Разумеется, у работ, проделанных в последние годы в военном строительстве, есть своя цель. Мы тратим миллиарды средств, закупаем новое вооружение, технику, укрепляем свои позиции на линии соприкосновения. Мы это делаем потому, что мы никогда не исключали и не исключаем этого варианта. У нас есть полное право освободить земли военным путем. Международное право признает за нами это право», – подчеркнул он.

По словам И.АЛИЕВА, предыдущие переговоры по Нагорному Карабаху не принесли результата, поэтому предстоящая встреча должна стать решающей. «Эта несправедливость не может продолжаться. До каких пор будет продолжаться нарушение норм международного права? Сейчас мы демонстрируем добрые намерения. Участвуя в этих переговорах, мы делаем уступку – в течение 15 лет и даже больше. 15 лет просто приостановлена война», – добавил азербайджанский президент.