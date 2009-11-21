Ющенко: украинцы должны быть нацией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО гордится каждым днем, проведенным в должности главы государства, но и признает свои ошибки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на открытии памятника Тарасу Шевченко в селе Кривые Колена Черкасской области.

«Я горд за каждый свой день, прожитый в должности Президента, потому что я каждый день отдавал тому, чтобы страна, которую я получил в 2005 году, через 5 лет была другой», - сказал В.ЮЩЕНКО, попросив не судить его жестко.

Он выразил убеждение, что с годами его вклад будет еще оценен.

В.ЮЩЕНКО отметил, что все годы своего президентства он пытался построить правовое демократическое государство, пытался убедить украинское общество, что они должны быть нацией.

Он подчеркнул, что украинец может реализовать свои амбиции лишь в своем государстве. Ни одно имперское государство этого не обеспечит.

Также Президент отметил, что можно говорить об экономике, о пенсиях и зарплатах, но без сплоченной нации не может быть экономических достижений.

«Будут говорить о высокой зарплате, но никогда ее не достигнут», - сказал он, заметив, что разобщенная нация никогда не пойдет на реформы, необходимые для развития экономики.

В то же время В.ЮЩЕНКО признает, что были у него и ошибки. И, прежде всего, это касается команды, которая с ним работала, особенно в начале его президентства.

«Я был очень наивным, начиная с того, что я думал, что люди, которые стоят за моей спиной на Майдане, будут мыслить как я, что перенести их с Майдана в кресла - и мы получим второй прорыв. К сожалению, нет», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, быть на Майдане – это одно, а быть профессионалом – совсем другое.

«Для того, чтобы сформировалась команда, не нужен Майдан, и не год (в должности – УНИАН) Президента, и не два», - сказал он, добавив, что это проблема становления Украинского государства.

«Поверьте, пока не проверишь в бою, тяжело давать оценки через Майдан другим политикам. Мое разочарование такое же, как и ваше. Разве я не хочу, чтобы у нас было лучше, разве я не перебрал всю команду…», - сказал Президент.