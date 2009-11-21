Ющенко: ни Тимошенко, ни Янукович не исповедуют украинские идеалы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что за премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и за лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ не стоят украинские идеалы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение В.ЮЩЕНКО выразил, выступая на открытии памятника Тарасу Шевченко в селе Кривые Колена Черкасской области.

«Ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ не является теми идеологами, за которыми стоит украинская судьба или украинские идеалы. Это два авантюриста от политики, которые будут делать все популярное, посыпать пеплом ваши головы, лишать вас достоинства, и человеческого в том числе», - заметил он, добавив, что одним словом это можно назвать «кризис», в том числе кризис растерянности, кризис морали.

Особенная критика Президента досталась Ю.ТИМОШЕНКО.

«За что бы ни брался этот человек, всегда выходит углубленный кризис, потому что это не соревнование интеллекта, это не соревнование профессиональности, это соревнование – где я буду через 3-5 месяцев», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он призвал собравшихся подумать над этим, поскольку, по его мнению, сегодня судьба независимости, судьба суверенитета, «возможно, находится под большим риском, чем 5-10 лет назад».