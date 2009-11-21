Главное на 21 ноября

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Во вторник делегация НАК «Нафтогаз» отправится в Москву для переговоров о возможном предоставлении компании кредита российскими банками, а также об объемах поставок российского газа в следующем году.

Об этом пишет газета "Зеркало недели" (№ 45 (773) от 21 - 27 ноября 2009 года).

По данным издания, в частности, планируется провести переговоры о предоставлении российскими банками кредита НАК «Нафтогаз». О возможности подобного кредита заявил министр финансов РФ Алексей КУДРИН. Переговоры ведутся с «Внешэкономбанком России», «Альфа-Банком» и Газпромбанком. Речь идет о коммерческом кредитовании и сумме от 500 млн. до 1 млрд. дол.

Кроме того, делегация планирует согласовать объем российского газа, который Украина импортирует в 2010 году.

По информации газеты, российская сторона дает возможность Украине самой сформулировать заявку на 2010 год. Расчет количества необходимого газа проведет НАК «Нафтогаз», опираясь на данные Министерства экономики Украины.

Министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН сообщил «ЗН», что, по подсчетам Минэкономики, «за девять месяцев 2009 года было куплено 16,6 млрд. кубометров газа. До конца года будет приобретено 26 млрд. при законтрактованных на этот год 42 млрд. кубометров. В 2010 году экономике Украины нужны будут 27-29 млрд. кубов импортного газа».

На эту же цифру рассчитывает и председатель правления «Нафтогаза» Олег ДУБИНА: «27 млрд. плюс право докупить 20 процентов на случай, если экономика даст ощутимый рост».

Кроме того, делегация планирует подписать отдельный документ об объемах купленного Украиной импортного газа в 2009 году с пунктом об отсутствии претензий и штрафных санкций со стороны «Газпрома».

Еще одним пунктом повестки дня предстоящих переговоров станет позиция «Газпрома» как 50-процентного совладельца компании «РосУкрЭнерго» в Стокгольмском арбитражном суде, где рассматриваются иски РУЭ против НАК «Нафтогаз».

НАК «Нафтогаз Украины» имеет законные основания для постановки перед ОАО «Газпром» вопроса относительно компенсации потерь от сокращения объемов транзита газа.

Об этом в статье для «Зеркала недели» (№ 45 (773) от 21 - 27 ноября 2009 года) заявили Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр ЧАЛЫЙ и партнер консалтинговой группы «Легис» Александр МАЛИНОВСКИЙ.

Эксперты констатируют, что согласно пункту 3.1.1 контракта относительно объемов и условий транзита природного газа через территорию Украины, заключенного 19 января 2009 года между украинской и российской стороной, «Газпром» обязан передать «Нафтогазу» для транзита в Европу в 2009 году конкретно установленный объем газа - 120,083 млрд. кубометров.

«Транзит меньшего объема газа в 2009 году будет означать несоблюдение «Газпромом» обязательства по пункту 3.1.1 Транзитного контракта. И хотя в контракте нет положений об ответственности «Газпрома» за несоблюдение объемов транзита, такая ответственность предусмотрена правом Швеции, и заключается она в возмещении ущерба, понесенного «Нафтогазом» в результате сокращения объемов транзита, в том числе упущенной выгоды», - объясняют эксперты, констатируя, что газовые соглашения от 19 января 2009 года регулируются правом Швеции.

По их словам, это дает возможность «Нафтогазу» и «Газпрому» достичь компромиссного решения о взаимном отказе от претензий в связи с невыборкой и неоплатой «Нафтогазом» минимальных объемов газа, а также в связи с сокращением «Газпромом» объемов транзита газа через Украину в условиях мирового экономического кризиса.

При этом эксперты акцентировали, что в размещенной на официальном сайте «Газпрома» информации прямо указано, что «Газпромом» принято решение не предъявлять компании (Нафтргазу) штрафов за невыборку газа».

«Если какие-то сомнения относительно этого и могут возникнуть, то только в связи с постоянными заявлениями высоких украинских чиновников о возможности применения санкций со стороны «Газпрома». Такую риторику с украинской стороны целесообразно прекратить, иначе она может привести к прямо противоположным юридическим последствиям», - убеждены А.ЧАЛЫЙ и А.МАЛИНОВСКИЙ.

Финансы

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 360 ломбардов, и их количества продолжает расти.

Об этом газете «Зеркало недели» (№ 45 (773) от 21 - 27 ноября 2009 г.) сообщила исполнительный директор Всеукраинской ассоциации ломбардов Юлия РОЖКОВА.

«В декабре 2008 года их было уже 317, а за три квартала 2009 года статус финансового учреждения получили еще более 40 ломбардов», - сказала она.

В то же время, по неофициальным данным, количество бизнесменов, которые хотят открыть ломбард, увеличилось в этом году в четыре-пять раз, а объемы этого рынка возросли в 2-2,5 раза.

Эксперты утверждают, что рентабельность самых популярных систем ломбардов составляет около 20%, а бизнес окупается за три-пять лет, когда удается завоевать клиентов того или иного микрорайона.

Представители системы ломбардов констатируют, что их клиентами, кроме студентов и пенсионеров, все больше становятся представители среднего класса и молодежи, а также мелкие предприниматели, которые испытывают временные трудности.

По словам Ю.РОЖКОВОЙ, «классическими» предметами залога в ломбарде является бытовая и офисная техника, а также антиквариат, реже - музыкальные инструменты.

В то же время сдавать красивые и, тем более, старинные ювелирные украшения с камнями в нынешний ломбард - бессмысленно, считают ювелиры.

«Получить за него объективную стоимость нереально, поскольку у вас его примут как лом. Оценивают фамильные драгоценности на вес. Легче всего сдать примитивное изделие из золота. Если у вас украшение из платины, жемчуга, бирюзы или других ценных металлов и камней, вы останетесь в явном проигрыше», - поясняет ювелир.

Борьба с кризисом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что преодолеть кризис в Украине можно, воплощая в жизнь даже маленькие проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на торжествах, посвященных открытию 18 километров реконструированной дороги в селе Кривые Колена Черкасской области.

Президент заметил, что, казалось бы, сегодня происходит незначительное мероприятие – открывается маленький кусок дороги, но если смотреть на этот вопрос шире, то подобными проектами возрождается государство.

«Эти проекты - пример того, как не повторять сотни раз в день - «кризис». Кризис в голове, а если детальнее говорить, кризис в голове одного человека», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, те, кто хочет работать, находят для этого десятки возможностей.

«Кризис, простите, начинается там, где начинает работать правительство», - добавил он.

По его мнению, вывести крану из кризиса может не популизм, «не сладкие бестолковые вещи», а реальные дела.

Президент подчеркнул, что нужно помнить, кем мы являемся, - «помнить, что мы украинцы».

Международные новости

Государственный оборонный заказ в 2010 году будет увеличен на 8,5%, до 1,175 трлн. руб. (около 40,5 млрд. дол.).

Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, выступая на 11 съезде партии «Единая Россия».

«В 2010 году государственный оборонный заказ будет увеличен еще на 8,5%. Это составит 1 триллион 175 миллиардов рублей», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что не будет уточнять количественные параметры закупок вооружений.

«Хотел бы сейчас сказать об одном - считаю возросший гособоронзаказ важнейшим инструментом модернизации как самого ОПК, так и смежных отраслей, стимулом для появления перспективных научных разработок, производства новых материалов, компонентной базы», - сообщил он.

По его словам, ОПК всегда служил одним из локомотивов технологического развития России.

«Эту роль мы должны серьезно усилить, а также надежно гарантировать самостоятельный доступ России к критически важным оборонным технологиям», - подчеркнул он.

В.ПУТИН отметил, что поддержка ОПК правительством было обозначено в качестве одного из важнейших направлений в системе антикризисных мер.

«Предпринятые шаги оказались действенными. Я говорил об общем спаде в экономике, к сожалению, для нас, а в оборонке - рост и по году он составит около 4%», - сказал В.ПУТИН.

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