Ющенко: результаты Майдана еще не оценены в полной мере

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что результаты Майдана пока еще не оценены в полной мере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на открытии памятника Тарасу Шевченко в селе Кривые Колена Черкасской области.

«Я глубоко убежден в том, что то, что мы начали делать на Майдане, было решающим для нашего нынешнего времени», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что с каждым днем, который будет отдалять Украину от событий помаранчевой революции и его деятельности, и от лет, которые он провел в должности Президента, будет восприниматься как уникальная украинская политика, как доброе дело на пользу государства.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня страна снова стоит перед выбором – идти дорогой назад, или вперед.

«Первый выбор - мы можем вернуться в колонию, и нам будут аплодировать. Это можно сделать через покаяние в одну ночь, и мы будем во вчера. И эта политика намного легче», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что является сторонником другой политики – дороги вперед.

«Я хочу привести эту нацию домой, в Европу, там, где мы всегда были, где всегда царила свобода, демократия и верховенство права. Это единственная дорога, которая дарит нам будущее», - заметил В.ЮЩЕНКО.

Он призвал граждан не быть безразличными к процессам, происходящим в стране.

При этом он сказал, что не агитирует голосовать за себя. А просит подумать, за каким из кандидатов стоят какие ценности.

Говоря о себе, В.ЮЩЕНКО заметил, что он выступал и будет выступать за создание государственной нации, развитие украинского языка, традиций, единую поместную церковь и тому подобное.

Он привел пример со строительством памятника жертвам Голодомора.

«Мне со всех сторон упрекали, для чего тебе этот мемориал», - заметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что нашлись даже некоторые журналисты, которые подсчитали, что он стоит 110 млн. грн.

«Это много или мало – за моего деда, за мою семью», - спросил Президент, добавив, что почему-то в Израиле никто не спрашивает, сколько стоило строительство Мемориала Холокосту (Яд Вашем).

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что без сохранения исторической памяти не возможно будущее нации.