События пятилетней давности в Украине испортили украинско-российские отношения.

Об этом сообщил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на 11 съезде партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.

«Я хочу вернуться в историю и вспомнить события пятилетней давности, которые привели к провалу в отношениях между нашими странами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, в этом виноваты политики, которые пришли к власти в Украине.

Он подчеркнул, что политика новых руководителей Украины заканчивается провалом практически во всех областях жизнеобеспечения Украины.

«Мне не приятно так говорить о моей стране, но от правды никуда не деться», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. При этом он добавил, что экономические реформы в Украине были остановлены, и начался «необольшевицкий» передал собственности, а в госполитике преобладал националистический пафос.

«Новые правители открыто призывали сдерживать Россию», - сказал он.

Он отмети, что, оглядываясь назад, понимает, какая тонкая грань отделяла Украину от гражданских потрясений и скатывания к деспотическим режимам.

«Украина выдержала, а у России хватило терпения и мудрости пережить это время. Сегодня есть реальный шанс вернуть наши отношения в русло не просто стратегического, а исторического партнерства. Вместе строить будущее наших народов и государств», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Партия регионов и ее единомышленники уже много лет сотрудничают с «Единой Россией» и связывают с ней свое будущее.

В.ЯНУКОВИЧ выступал последним на съезде "Единой России" из приглашенных иностранных гостей – после представителей Германии, Вьетнама, Турции, Казахстана и Южной Осетии.