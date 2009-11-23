Украина ведет переговоры с Россией на равных

Премьер-министр Украины считает, что сейчас Украина ведет переговоры с Россией так же жестко и прагматично, как и Россия с Украиной.

Об этом она заявила в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

На вопрос ведущей, «чем взяла» Ю.ТИМОШЕНКО такого жесткого и прагматического политика, как российский премьер Владимир ПУТИН, поскольку он выглядел достаточно доброжелательно, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Я думаю, такой же прагматичностью и такой же жесткостью. Потому что уважают в мире и сильные страны, и сильных людей. Слабого лидера и слабую страну, к сожалению, в мире уважать просто не планируют. Именно поэтому, как и сказал, кстати, российский премьер-министр, переговоры с Украиной стало вести тяжело, но когда достигается результат и достигается определенный компромисс, то, безусловно, внедряются в жизнь все позиции, договоренности, и так было по природному газу.»

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что Россия, по-видимому, по-доброму была поражена тем, что, невзирая на кризис, невзирая на политические судороги, Украина впервые за 18 лет платит за газ день в день в полном объеме. «И я считаю, что именно такими шагами мы научили нас уважать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.