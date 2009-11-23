30 ноября состоится саммит Китай-Евросоюз

Саммит Китай-Евросоюз состоится 30 ноября в административном центре китайской провинции Цзянсу, городе Нанкин, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Цинь Ган. Это станет уже 12 встречей в верхах между представителями объединенной Европы и КНР. Предыдущая встреча состоялась в мае в Праге.

На предстоящем саммите будет присутствовать глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и премьер председательствующей в ЕС Швеции Фредерик Рейнфельдт. Китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Саммиты ЕС-КНР проводятся с 1998 года и являются площадкой обсуждения таких тем, как урегулирование торговых споров между сторонами и сотрудничество в сфере обеспечения региональной безопасности.