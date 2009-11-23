ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Стратегии использования Twitter», в котором пишет – Twitter - кладезь маркетинговой информации, а также способ новостного общения с потребителем и урегулирования возможных «противоречий» одновременно. Сегодня лаконичный блог Twitter на пике популярности не только у политиков, интернет-гуру, селебритиз и студентов, но и маркетологов с пиарщиками…

http://delo.ua/tehnologii/internet-biznes/strategii-ispolzovanija-twitter-134271/

* * *

Также «Дело» в материале «Украина - на шестом месте по уровню экономической преступности» пишет - Украина заняла шестое место в рейтинге экономической преступности. Выше из стран СНГ — только Россия. Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, Украина не выпадает из общемировой тенденции. Суть его в том, что, несмотря на экономический кризис и спад деловой активности, уровень экономической преступности остается стабильным…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/ukraina---na-shestom-po-urovnju-prestupnosti-134286/

* * *

«Дело» в публикации «НБУ может расшатать валютный рынок» пишет - с 20 ноября вступило в силу постановление Национального банка №538, согласно которому банкам запрещается менять курсы купли-продажи иностранных валют в течение рабочего (операционного) дня. Кроме того, банковский регулятор ограничил сумму продажи валюты в одни руки — $10 тыс. в сутки. По мнению экспертов, новшества НБУ могут привести к развитию черного рынка…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/nbu-mozhet-rasshatat-valjutnyj-rynok-134284/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Юлии Тимошенко подкинули доработку» пишет – Верховная Рада в пятницу отправила на доработку в Кабинет министров проект госбюджета на 2010 год. За две недели Минфин должен учесть 1,3 тыс. депутатских поправок и привести документ в соответствие с Бюджетным кодексом и повышенными социальными стандартами. В Кабмине решение парламента назвали политическим фарсом и отказались вносить в проект госбюджета ряд поправок. Противостояние снижает вероятность принятия бюджета в этом году, говорят депутаты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1279628

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство перешло на дешевые лекарства» пишет – правительство для сдерживания роста цен на недорогие лекарства украинского производства решило отменить льготы, предоставленные фармацевтам больше года назад. Минэкономики обнародовало проект решения о введении предельных оптово-розничных надбавок в 15-35% на продукцию, стоимостью до 12 грн. Аптечные сети считают, что решение Кабмина выполнят без проблем, так как их наценки лимиты не превышают…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1279641

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Революция сошла на нет» пишет - в Украинском доме состоялось празднование Дня свободы – пятой годовщины "оранжевой революции". Это мероприятие, организованное Президентом Виктором Ющенко, проигнорировали все его бывшие соратники, а ныне политические оппоненты, в том числе премьер-министр Юлия Тимошенко. Рядовые участники событий 2004 года также не смогли попасть на это мероприятие. А госпожа Тимошенко по случаю праздника выступила с обращением к народу, значительную часть которого заняла критика кандидата в президенты Виктора Януковича…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1279621

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Дружба по принуждению» пишет - НДУ и ВДЦБ подписали договор об открытии корсчетов. Это предоставит возможность эмитентам, обслуживающимся в разных депозитариях, отслеживать полный реестр акционеров и исключит возможность существования двух разных реестров…

http://eizvestia.com/fin/full/4185986

* * *

«Экономические известия» в публикации «Полмиллиона отсоединят» пишут - граждане страны используют примерно 0,5 млн. мобильных телефонов сомнительного происхождения. Сотовые операторы технически будут готовы начать процесс отключения в первые месяцы следующего года. Но по ряду номеров аппаратов есть технические ошибки, так что реестр может быть изменен…

http://eizvestia.com/markets/full/4185989

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Пассажиры просят не закрывать метро» пишет – на «Нивках» закроют выход к проспекту Победы. В воскресенье, ровно в 14.00, из поезда, приехавшего со стороны центра, треть пассажиров, а именно 34 человека, воспользовалась именно «ненужным» выходом…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/23/062620.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «На борту «Арианы» видели девочку?» пишет – в воскресенье вечером появилась сенсационная новость: якобы на борту захваченной пиратами «Арианы» с украинцами на борту находится... 12-летняя голубоглазая девочка. Об этом заявил капитан траулера «Алакрана», недавно освобожденного из пиратского плена за $3,5 млн. Девочку капитан Риккардо Блах заметил, когда доставлял на балкер продовольствие, медикаменты и топливо. По его словам, она была там с матерью и отцом, главным механиком. «Ее мать умоляла меня взять девочку с собой. Но я отказался…»

http://www.segodnya.ua/news/14096156.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Внезапный подарок» пишет – реальные доходы населения России в октябре на 3,9% превысили уровень октября 2008 г., отчитался Росстат. До этого они снижались 11 месяцев подряд…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/23/219454

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Без пошлин нет машин» пишут - на российском автопроме еще рано ставить крест. Автозаводам надо предоставить 15-25 млрд евро и повысить пошлины на иномарки до 40-80%. Таковы предложения консультантов Boston Consulting Group правительству РФ

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/23/219473

* * *

Издание «Известия» в публикации «Столичные квартиры потеряли четверть цены» пишет – ровно год назад курс квадратного метра в Москве достиг пика. С тех пор - сначала под бодрые возгласы риэлторов "Покупайте сейчас - дешевле уже не будет!", потом под драматические признания строителей (в том числе главного строителя Москвы Владимира Ресина) - "цены были сильно завышены" - стоимость московского жилья неотвратимо снижалась. Итог первого кризисного года: средняя цена метра в долларах упала почти на четверть (точнее - на 23%). "Известия" решили выяснить: достигнет ли столичный метр "справедливой цены", которую периодически объявляют чиновники и политики?..

http://www.izvestia.ru/moscow/article3135572/

(УНИАН)