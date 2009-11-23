Анонс на 23 ноября

15-00 - премьер-министр Украины Ю. Тимошенко проведет селекторное совещание с председателями облгосадминистраций и мэрами городов по вопросам расчетов за употребленный природный газ. Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 6 подъезд, 8 этаж, Зал заседаний.

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18-00 -Президент Украины Виктор Ющенко представит программу кандидата в Президенты «Свободная, сильная, справедливая Украина», с которой он идет на президентские выборы (“Украинский дом”, ул.. Крещатик, 2).

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15-00 - состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ул..Крещатик, 36, 4-й этаж, фойе).

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10-00 - Состоится пикетирование ПП «Укрвторресурс», организованное Профсоюзной организации «Будівельник», Строительной компании ООО «К.И.Финанс» (Оболонский район, ул. Приречная, 19 Г). Телефон:: (067)452-72-47; 332-45-89, E-mail: titikalo@contact-invest.com.ua.

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11-00 - Пресс-конференция, посвященная выходу пятого "Всемирного обзора динамики экономической преступности 2009" и результатам данного исследования в Украине. Участники: управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в Украине Борис Краснянский, старший менеджер отдела консалтинговых услуг PricewaterhouseCoopers в Украине Ростислав Чайкивский (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5-а). Нужна аккредитация. Телефоны: 490-67-77, (050) 443-43-24, e-mail: natalia.blotskaya@ua.pwc.com до 16-00 20 ноября.

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Есть ли в Украине национальные интересы, национальные принципы и национальные экономические приоритеты?" Участники: профессор, председатель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий Бебик, политолог, кандидат политических наук Александр Палий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Бюджет-2010: оптимальная структура, перспективы принятия». Участники: директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина; член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий; автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак (ул.Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: (068) 346 39 41.

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14-00 - Круглый стол, организованный «Финансовым Пресс-Клубом» при поддержке еженедельника «Зеркало недели» на тему: «Как защитить интересы вкладчиков и повысить доверие к банкам?».Участники: Василий Пасичник, и.о. зам. председателя Национального банка Украины; Александр Шлапак, первый зам. главы Секретариата Президента Украины; Теймур Багиров, директор департамента участия государства в рекапитализации банков Минфин Украины;. Мартин Райзер, Директор Мирового Банка по Украине, Беларуси и Молдове; Вадим Пушкарев, председатель правления «ВТБ Банк Украина» и др. («Укринформ», ул. Б.Хмельницкого, 8/16). Нужна аккредитация 050-334-16-02 finmedia.club@gmail.com до 10-00 23 ноября.