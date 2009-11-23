Делегация ПАСЕ оценит подготовку Украины к выборам

24-26 ноября в Украине с визитом будет находиться делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщили УНИАН в Представительстве Совета Европы в Украине, цель визита - оценка состояния подготовки к выборам Президента Украины и проведения избирательной кампании.

В составе делегации - 8 человек, представляющих Европейскую народную партию, социалистов, Альянс либералов и демократов Европы и партию Европейских демократов.

Они встретятся с кандидатами в президенты, в частности, с действующим главой государства Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Также запланированы встречи с председателем Конституционного Суда Андреем СТРИЖАКОМ, представителями Центральной избирательной комиссии, активистами неправительственных организаций и СМИ.

Непосредственно в день выборов в Украине будет находиться делегации ПАСЕ в полном составе (40 чел.), которые будут наблюдать за ходом голосование вместе с представителями от ОБСЕ и Европейского парламента.