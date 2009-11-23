Тигипко обвиняет Ющенко во втягивании Украины в войну

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО обвиняет главу государства Виктора ЮЩЕНКО во втягивании Украины в войну в Афганистане.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО по поводу решения СНБО об увеличении «в разы» численности украинского контингента в рамках миссии ООН в Афганистане.

«Увеличение украинского военного присутствия в Афганистане - последний подарок уходящего главы государства заокеанским покровителям», - заявил С.ТИГИПКО.

По его словам, «в любом случае речь идет о прямом участии в боевых действиях”. “Ситуация в этой стране очень сложная. Коалиция во главе с Соединенными Штатами фактически проигрывает войну. Страны-члены НАТО очень неохотно посылают туда своих солдат. Теперь в эту авантюру, затеянную БУШЕМ еще в 2001 году, втягивают нас», - отметил С.ТИГИПКО.

Он обратил внимание на то, что из стран, не связанных прямыми обязательствами в соответствии со статусом членов Альянса, только Украина и Грузия в последнее время решили расширить свое участие в афганской операции.

«Как оказалось, не обязательно вступать в НАТО, чтобы проливать кровь за него», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, 20 ноября Совет национальной безопасности и обороны принял решение «в разы увеличить» численность украинского контингента в рамках миссии ООН в Афганистане. В частности, планируется, что украинские военнослужащие примут участие в предоставлении медицинской помощи, патрулировании и разминировании. До сих пор в этой стране было только 10 украинских военных медиков.