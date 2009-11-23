Самолет Ющенко не долетел до Тернополя, сел во Львове
12:10, 23 ноября 2009Разное
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Из-за плохой погоды
Только что на аэродроме в Львове приземлился самолет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как сообщили УНИАН в Львовской областной государственной администрации, президентский самолет осуществил вынужденную посадку в Львове из-за невозможности приземлиться в связи с неблагоприятными условиями (сильный туман) в Тернополе, куда В.ЮЩЕНКО направлялся с рабочей поездкой.
Из Львова В.ЮЩЕНКО на автомобиле отправится в Тернополь.
По данным информированного источника, В.ЮЩЕНКО поехал на похороны одноклассника.
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