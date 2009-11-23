Самолет Ющенко не долетел до Тернополя, сел во Львове

12:10, 23 ноября 2009
Разное
0 0

Из-за плохой погоды

Только что на аэродроме в Львове приземлился самолет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Львовской областной государственной администрации, президентский самолет осуществил вынужденную посадку в Львове из-за невозможности приземлиться в связи с неблагоприятными условиями (сильный туман) в Тернополе, куда В.ЮЩЕНКО направлялся с рабочей поездкой.

Из Львова В.ЮЩЕНКО на автомобиле отправится в Тернополь.

По данным информированного источника, В.ЮЩЕНКО поехал на похороны одноклассника.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter