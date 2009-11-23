25 ноября в Брюсселе пройдет 14-й раунд переговоров Украина-ЕС

25 ноября в Брюсселе состоится 14-й раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно заключения Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Валерий ДЖИГУН сегодня на брифинге.

По его словам, в ходе пленарного заседания стороны продолжат обсуждение разделов соглашения относительно политического диалога, внешней политики и политики безопасности, юстиции, свободы и безопасности, а также общих и заключительных положений.

Кроме того, стороны рассмотрят «третий совместный отчет о прогрессе в переговорах относительно Соглашения об ассоциации», который будет представлен на 13-м саммите “Украина-ЕС” 4 декабря этого года в Киеве.

Делегацию Украины на переговорах в Брюсселе возглавит заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, делегацию ЕС – заместитель генерального директора по вопросам внешних отношений Европейской комиссии Хьюг МИНГАРЕЛЛИ.