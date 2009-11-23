ВСК ВР рекомендует контролирующим органам проверить работу КГГА

В парламенте зарегистрирован проект постановления “Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа”.

Текст документа обнародован на сайте парламента.

Проектом постановления предусмотрено, что ВСК передаст материалы своего расследования в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц Киевсовета и его исполнительного органа, которые своими действиями нарушили требования Конституции и законов.

В соответствии с документом, также ВСК должна направить свой отчет Президенту Украины, Кабинету министров, в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины для его изучения и соответствующего реагирования.

Кроме того, предусматривается обратить внимание Президента, правительства и правоохранительных ведомств “на наличие случаев нарушения законодательства должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа, что привело к критическому состоянию медицинской отрасли, окружающей природной среды и техногенной безопасности столицы, неквалифицированному управлению корпоративными правами и земельным фондом территориальной общины города Киева, экономически необоснованному формированию тарифов, уничтожению объектов культурного наследия, несоблюдению требований законодательства по вопросам службы в органах местного самоуправления”.

Кабинету министров ВСК предлагает до 21 декабря 2009 года провести заседание “в связи с критической ситуацией, сложившейся в городе Киеве в отношении нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа с привлечением представителей Генеральной прокуратуры Украины, Главного контрольно-ревизионного управления Украины и Счетной палаты”.

Кроме того, депутаты предлагают “в связи с многочисленными нарушениями финансово-бюджетной дисциплины, допущенными должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа, установленными Главным контрольно-ревизионным управлением Украины и Счетной палатой”, создать специальный правительственный орган, который определить главным распорядителем бюджетных средств, направленных на выполнение функций столицы в соответствии с законом "О столице Украины – городе-герое Киев".

Государственной налоговой администрации Украины, Счетной палате и Главному контрольно-ревизионному управлению Украины ВСК рекомендует провести соответствующие проверки КГГА по соблюдению бюджетного и налогового законодательства во время финансово-хозяйственной деятельности. О результатах проверок эти ведомства должны информировать Верховную Раду до 15 декабря 2009 года.