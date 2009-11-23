Главное на 23 ноября (день)

Хроника дня *** Главные новости первой половины дня: завтра «Нафтогаз» и «Газпром» подпишут антиштрафные документы; уровень оплаты «Нафтогазу» за потребленный составляет 27%; НБУ 25 ноября проведет спецаукцион по продаже долларов, 27 ноября – по продаже швейцарских франков; Минфин выплатил 32,9 млн. долл. купонного дохода по евробондам 2006 г. ;НБУ обязал комбанки ежедневно предоставлять информацию о курсах валют; в Украине от гриппа и ОРЗ умер 381 человек.

ТЭК: «Нафтогаз» и «Газпром» завтра подпишут документы, подтверждающие отказ от штрафов Завтра в ходе переговоров в Москве руководство НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» планируют подписать документы, подтверждающие отказ российской стороны применять штрафные санкции за недобор Украиной газа в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«Завтра мы подпишем документы о том, что фактический объем газа, который страна потребила в 2009 году, составляет 25 млрд., и заявка на следующий год будет подписана», - сказал О.ДУБИНА. Он отметил, что подписание этого документа является фактически документальным подтверждением отказа российской стороны применять штрафные санкции.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте, что Российская Федерация не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа.

«Мы прекрасно понимаем, что объем потребления (газа) упал, поэтому, имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», приняли решение не предъявлять этих санкций», - сказал он.

На сегодняшний день уровень оплаты за потребленный в Украине газ компании НАК «Нафтогаз Украины» составляет лишь 27%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил глав НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«К сожалению, после начала отопительного сезона мы имеем уровень оплаты за потребленный газ, приблизительно, в общем, по всей стране 27%. На сегодня долг составляет теплопоставляющих предприятий НАКу 1,263 млрд. грн.», - сказал О.ДУБИНА.

По данным НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день население рассчитывается за газ в полном объеме, однако средства до НАК «Нафтогаза» не доходят.

«На сегодняшний день население рассчитывается со всеми на 100%, предприятие, которые потребляют газ, рассчитываются на 100%, но до НАК «Нафтогаз» не доходят средства от тех областных распределительных предприятий, которые работают между НАК «Нафтогаз» и прямыми потребителями», - сказал О.ДУБИНА.

Он подчеркнул, что в данный момент премьер-министр Украины проводит специальное совещание, где планируется одобрить ряд мер, которые позволят добиться стопроцентного послупления всех заплаченных за газ средств на счета НАК «Нафтогаз Украины» для дальнейшего использования этих средств при расчетах за газ покупаемый в России.

О.ДУБИНА подчеркнул, что на сегодняшний день в хранилищах Украины находится более 25 млрд. кубометров газа, что позволяет избежать проблем во время текущего отопительного сезона.

Финансы: НБУ 25 ноября проведет спецаукцион по продаже долларов, 27 ноября – по продаже швейцарских франков

Национальный банк Украины 25 ноября проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 27 ноября – по продаже швейцарских франков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 25 ноября и 10 тыс. швейцарских франков – для аукциона 27 ноября. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков коммерческий банк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 25 и 27 ноября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.

С начала ноября гривня на межбанке укрепилась на 0,1%

С начала ноября т.г. гривня укрепилась на межбанковском рынке относительно доллара США на 0,1% - до 8,0837 грн./долл., а на наличном рынке курс гривни по операциям продажи долларов практически не изменился и составлял 8,1584 грн./долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«По оперативным данным, с начала ноября объем поступлений в страну иностранной валюты превышает ее переводы за границу в интересах нерезидентов. Указанное способствует не только минимизации валютных интервенций Национального банка Украины, но также и стабилизации курсовой динамики гривни», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, в ноябре наблюдалось уменьшение объема заявок для участия в валютных аукционах НБУ для удовлетворения потребности клиентов банков - физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала месяца было проведено шесть таких аукционов, общий объем которых оказался вдвое меньше, чем за соответствующей период октября. В частности, было продано 71,7 млн. долл., 1,7 млн. швейцарских франков и 0,3 млн. евро.

Официальный курс гривни к доллару США с начала ноября укрепился на 0,12% (до 7,99 грн./долл.), а к евро и российскому рублю - снизился соответственно на 0,38%, до 11,8755 грн./евро, и на 1,95%, до 2,7795 грн./10 рублей.

Минфин выплатил 32,9 млн. долл. купонного дохода по евробондам 2006 г.

Минфин выплатил 32,9 млн. долл. купонного дохода по еврооблигациям 2006 года выпуска

Министерство финансов Украины 20 ноября т.г. выплатило 32,9 млн. долл. купонного дохода по еврооблигациям 2006 года выпуска.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте министерства.

Как сообщалось, в ноябре 2006 года Украина осуществила эмиссию еврооблигаций на общую сумму 1 млрд. долл. с погашением в 2016 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,58% годовых.

НБУ обязал комбанки ежедневно предоставлять информацию о курсах валют

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки с сегодняшнего дня предоставлять ему ежедневно информацию об установленных курсах валют

В письме НБУ от 20 ноября 2009 г., текстом которого располагает УНИАН, в частности, говорится: «… Обязываю ежедневно до 9.30, начиная с 23 ноября 2009 г., предоставлять в Национальный банк Украины информацию об установленных к началу рабочего дня курсах (за 1 единицу валюты) покупки и продажи долларов США, евро, российских рублей за гривни».

В письме подчеркивается, что до начала рабочего дня председатель правления банка (финансового учреждения) должен установить курс покупки и продажи иностранных валют за гривни, который является единым для всех структурных подразделений банка (финансового учреждения), в том числе и для юридических лиц, которые заключили агентские договора с банками.

Как сообщалось, с 20 ноября т.г. вступило в силу постановление НБУ №538, согласно которому банкам запрещено в течение дня изменять курс купли-продажи иностранной валюты.

«Альфа-Групп» подтверждает намерения по капитализации своей украинской дочки Консорциум «Альфа-Групп» подтверждает свои намерения по капитализации своей украинской дочки ПАО «Альфа-Банк».

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба банка со ссылкой на председателя Наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаила ФРИДМАНА.

«Банковский бизнес в Украине является стратегически важным активом группы и акционеры готовы инвестировать в развитие банка в Украине… Акционеры «Альфа-Банка» готовы рассмотреть возможность увеличения капитала банка. Уже начаты формальные процедуры, которые мы планируем завершить на протяжении ближайших нескольких месяцев. Сумма увеличения на данный момент обсуждается, и будет зависеть от потребностей банка и планов менеджмента по развитию бизнеса», - говорится в сообщении со ссылкой на слова М.ФРИДМАНА во время его встречи с сотрудниками банка 19 ноября т.г. в Киеве.

По его словам, кроме докапитализации, акционеры готовы увеличивать фондирование банка для наращивания объемов кредитования.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 33 млрд. 963 млн. 581 тыс. грн., обязательства – 30 млрд. 912 млн. 562 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26 млрд. 766 млн. 864 тыс. грн., собственный капитал – 3 млрд. 51 млн. 19 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября т.г. составлял 2 млрд. 976 млн. 565 тыс. грн.

Чистый убыток «Альфа-Банка» по итогам 9 месяцев 2009 года составил 139,9 млн. грн. против прибыли 57 млн. грн. годом ранее.

99,99% акций «Альфа-Банка» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

Доллар снижается на фоне рекордного подорожания золота

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник стал снижаться на фоне рекордного подорожания золота и заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы США о необходимости сохранять мягкий курс денежно-кредитной политики.

К 8.36 МСК котировки евро к доллару выросли до $1,4921/23, отыграв произошедшее ранее падение до $1,4834 и устремившись по направлению к отмеченному в пятницу пику в $1,4935. По отношению к корзине из шести основных мировых валют доллар снизился на 0,42 процента до 75,330 пункта. В пятницу он поднимался до 75,879 пункта.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что американский Центробанк должен оставить в силе программу по покупке ипотечных активов после того, как истечет ранее намеченный крайний срок.

Газета Financial Times опубликовала интервью с президентом ФРБ Чикаго Чарльзом Эвансом, в котором он выступил за сохранение низких процентных ставок до конца 2010 или даже 2011 года.

Мнение представителей ФРС США кардинальным образом отличаются от позиции президента европейского Центробанка Жана-Клода Трише, который выразил опасения, что банки могут привыкнуть к дешевым деньгам и что надо своевременно отказаться от антикризисных мер.

"Члены ФРС говорят так, будто они хотят еще долго удерживать ставки на низком уровне - на протяжении многих месяцев в 2010 году, если не в 2011 году", - сказал трейдер в австралийском банке.

На валютном рынке в течение этой недели может повысится волатильность в силу того, что объем торгов будет невелик: в понедельник в Японии выходные, в то время как американские рынки закроются в четверг на празднование Дня благодарения.

Котировки доллара к иене мало изменились, держась близ отметки в 88,98/8,86 единицы японской валюты, сообщает Рейтер.

Промышленность: Таджикистан продает крупнейшее в мире месторождение серебра Власти Таджикистана выставили на торги "Большой Канимансур" - одно из крупнейших в мире месторождений серебра. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на DW-WORLD.

Прием заявок на участие в тендере заканчивается 14 декабря. Пока что, по информации DW-WORLD, официальных предложений со стороны потенциальных инвесторов не поступало.

В Госкомимуществе Таджикистана заявляют, что в основном раунде торгов будут участвовать компании с опытом работы в горнодобывающей отрасли и большими финансовыми ресурсами. В свою очередь, геолог, бывший вице-премьер республики Георгий Кошлаков не исключает, что для разработки месторождения может быть создан международный консорциум. "Компания, которая возьмется за освоение, должна быть готова к масштабным работам. Участники должны понимать, что месторождение требует капитальных средств в объеме нескольких миллиардов", - отмечает он.

Месторождение "Большой Канимансур" содержит около 90 процентов запасов серебра в Таджикистане. Подтвержденные запасы, как сообщало издание, составляют более 39 тысяч тонн, общие — более 56 тысяч тонн.

Ранее таджикские власти рассматривали возможность привлечения российских компаний для освоения этого месторождения. В частности в 2006 году, как сообщало "РБК daily", интерес к нему проявлял "Норникель". В правительстве Таджикистана планировали выдать "Норникелю" лицензию на разработку месторождения. Однако эти намерения так и не были реализованы.

Эпидемия: В Украине от гриппа и ОРЗ умер уже 381 человек

В Украине количество умерших от гриппа и острых респираторных заболеваний звеличилось до 381 человека.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В том числе за последние сутки умерли 7 украинцев: двое - в Тернопольской области, по одному - в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Житомирской.

Всего с начала эпидемии (29 октября) в Украине гриппом и ОРЗ заболели 1 млн. 608 тыс. 603 человека, в том числе за последние сутки 9,5 тыс. 900 человек. Госпитализировано с начала эпидемии 95 тыс. 361 человек , за последние сутки - 1 тыс. 495 человек.

Эпидемический порог превышен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях, а также в городе Киеве.

Социальная политика: КС отказал Ющенко в открытии производства относительно конституционности Постановления КМУ «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Конституционный Суд отказал в открытии конституционного производства в деле по представлению Президента Украины относительно конституционности Постановления Кабинета министров «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение» и последнего абзаца пункта 4 Порядка предоставления государственных гарантий по обязательствам Государственного ипотечного учреждения, утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины «Вопросы предоставления государственных гарантий по обязательствам Государственного ипотечного учреждения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Постановление об отказе принято на основании пункта 2 статьи 45 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» - несоответствии конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией Украины, Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

Как сообщалось, изданное Кабмином постановление о мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан предусматривает финансирование завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более чем 70% путем приобретения такого жилья, а также выкуп готового жилья Государственным ипотечным учреждением.

Вместе с тем Президент считает, что правительство решило подзаконным актом вопрос, отнесенный Конституцией к сфере исключительной законодательного регулирования, чем перебрало на себя полномочия Верховной Рады Украины, которая является единственным органом законодательной власти в Украине.