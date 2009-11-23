МИД приветствует вступление в силу Повестки дня

Министерство иностранных дел Украины приветствует вступление в силу нового практического инструмента отношений Украина-ЕС «Повестка дня ассоциации Украина-ЕС» (ПДА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.

По его словам, Повестка дня ассоциации принципиально отличается от Плана действий Украина-ЕС, утратившего силу в марте 2009 года. В отличие от этого плана, реализация ПДА будет осуществляться на принципах совместной ответственности за конечный результат.

«Практическая реализация Повестки дня ассоциации уже сегодня начинает обеспечивать качественное изменение отношений между Украиной и ЕС, их переход от партнерства и сотрудничества до политической ассоциации и экономической интеграции», - сказал В.ДЖИГУН.

По его словам, реализация Повестки дня ассоциации позволит Украине фактически начать выполнение уже согласованных положений будущего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС еще до его заключения. Руководитель пресс-службы отметил, что украинская сторона призывает Европейский Союз безотлагательно перейти к совместной реализации задач, очерченных в Повестке дня ассоциации.

Повестка дня ассоциации официально одобрена сторонами 20 ноября этого года путем обмена соответствующими нотами.