Главное на 23 ноября (вечер)

Новости ТЭК

При непогашении облгазами до 1 декабря долгов за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» в общем объеме до 8 млрд. грн. они будут лишены права продавать газ хозяйствующим субъектам, а если долг не будет погашен и позже, то с 1 января облгазы будут лишены лицензии на продажу и транспортировку газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании по вопросу оплаты за газ.

«С 1 декабря этого года облгазы не будут иметь право по лицензиям, которые мы попросили откорректировать Нацкомиссию по регулированию электроэнергетики, поставлять газ хозяйствующим субъектам – будут поставлять газ населению и бюджетным организациям. Однако этого не достаточно. И поэтому НКРЭ вместе с «Нафтогазом» предупредили областные газопоставляющие организации – облгазы, что если до конца года не будут погашены все эти долги, они будут лишены лицензии, потому что аренда локальных газопроводов у них уже закончилась, и на самом деле локальные газовые сети сейчас принадлежат государству, и построить на этих сетях нормальные газопоставляющие компании мы сможем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что большинство облгазов, которые имеют долги перед НАК «Нафтогаз Украины», принадлежат представителям Партии регионов.

«75% облгазов принадлежат группе: ФИРТАШ, БОЙКО, ВОРОНИН и еще несколько героев. Это прямые депутаты Партии регионов. Они задолжали за газ 5,195 млрд. грн. – запомните эту цифру. Все это пошло им в карман. Потому что народ платит и все потребителя платят (за газ), только они не платят, и оставляют все на своих счетах, а не на счетах «Нафтогаза». Кроме того, у нас есть еще такая группа «Газэкс», у которой есть пакеты в «Днепрогазе», «Донецкгоргазе», «Криворожгазе», «Харьковгазе», «Харьковгоргазе» - это господин ВЕКСЕЛЬБЕРГ. Он задолжал стране миллиард гривень, что тоже не мало», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поручила НАК «Нафтогаз Украины» подготовиться к тому, чтобы иметь возможность с 1 января перейти на государственные поставки газа каждому потребителю. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на 90% работа к такому переходу уже сделана.

«Областным частным газопоставляющим компаниям по расчетам за газ дается время только до 1 января», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что необходимые постановления правительства должны быть готовы уже к следующему заседанию Кабмина - 25 ноября.

Представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует, что на первый квартал 2010 года цена на российский газ для Украины будет составлять около 300 долларов за тысячу кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии, одним из лидеров которой является Б.СОКОЛОВСКИЙ

„Уже сейчас можно спрогнозировать, что на первый квартал 2010 года цена на российский газ для Украины будет составлять около 300 долларов за тысячу кубометров”, - сказал он. Эта цена, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, выше среднеевропейской, поскольку „расчетная формула для Украины содержит базовую цену 450 долларов за тысячу кубометров”.

Вместе с тем Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что „говорить сегодня о точной цене на российский природный газ преждевременно”. Цена на российский газ для Украины на I квартал 2010 г. составит около 300 долл., прогнозирует Цена на российский газ для Украины на I квартал 2010 г. составит около 300 долл., прогнозирует Соколовский.

Кабинет министров Украины намерен усилить контроль над процессом расчетов за газ предприятиями ТКЭ и облэнерго на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании по вопросу оплаты за газ.

«Мы принимаем в среду на заседании правительства комплексное решение в виде постановления, которое вводит специальную систему контроля», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что необходимость в таком шаге вызвана тем, что распределительные счета, которые предприятия ТКЭ и облгазы должны были открыть в "Ощадбанке", не открыты, а если открыты, то средства через них не проходят.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в каждом предприятии ТКЭ и облгазе уже в четверг будет введена специальная должность представителя Контрольно-ревизионного управления, без подписи которого не будет осуществляться ни один платеж с предприятий ТКЭ и облгазов. «Если не будет подписи – не будет проводиться платеж», - сказала премьер.

Кроме того, постановлением будет предусмотрено, что долги НАК «Нафтогаз Украины» бюджетам всех уровней будут переуступлены предприятиям теплокоммунэнерго и облгазам, и налоговая администрация с четверга начинает отслеживать каждую копейку кэш-флоу реального оборота средств, которые заходят и выходят на те или иные предприятия ТКЭ, облгазов, райгазов, горгазов, полностью вся система будет взята под контроль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу вам сказать, что 2007-й, 2008-й и 2009-й год мы проверим каждую копейку. Проверим, по какой цене закупались материально-технические ресурсы на стороне, по каким соглашениям и по каким причинам списывались со счетов эти деньги. И мы найдем, где эти деньги от теплокоммунэнерго, от обл-, гор- и райгазов, которые должны были прийти в НАК «Нафтогаз» как плата за газ. И, безусловно, я спокойно смотреть на то, что там происходит, не буду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер отметила, что КРУ, согласно постановлению, будет проверять расходы местных бюджетов, из которых не выделялись средства для дотаций при том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги не поднимались. «Мы просто посмотрим, куда использовались средства местных бюджетов, если нет денег дотировать за природный газ», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день с оплатой за газ «Нафтогазу Украины», - это «подрыв независимости Украины, подрыв ее мощи и подрыв авторитета Украины на мировой арене», поскольку ситуация напрямую влияет на возможность расчета Украины с РФ за импортируемый российский газ.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что 10 декабря она намерена провести всеукраинское совещание по вопросу расчетов за газ предприятиями ТКЭ и облгазами.

Финансы

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала отчет о размещении эмиссии акций публичного акционерного общества КБ «ПриватБанк» на 1 млрд. 848 грн., увеличившей уставный капитал банка до 7,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Акционеры ЗАО КБ «ПриватБанк» на собрании 30 апреля т.г. приняли решение увеличить уставный капитал на 1 млрд. грн. – до 7 млрд. 810 млн. 865 тыс. грн. путем дополнительной эмиссии акций.

«Родовид Банк» монетизировал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1 млрд. грн. из ОВГЗ на сумму 5,6 млрд. грн., направленных в капитал банка в рамках докапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге временный администратор «Родовид Банка» Сергей ЩЕРБИНА.

«Из ОВГЗ на сумму 5,6 млрд. грн. мы монетизировали 1 млрд. грн. Эти средства находятся на счетах «Родовид Банка» в Национальном банке Украины. Также мы начинаем отбор активов, которые нам компенсируют разницу между докапитализацией (на 5,6 млрд. грн. – УНИАН) и суммой пассивов, переведенных из «Укрпромбанка» (около 6,9 млрд. грн. – УНИАН) в «Родовид Банк», – сказал С.ЩЕРБИНА.

Он сообщил, что аудит активов «Укрпромбанка», который «Родовид Банка» за свои средства намерен проводить вместе с компанией Ernst & Young, пока не начался.

«Процесс не начался, потому что мы пока не получили список активов, которые бы мы могли в принципе рассматривать», – сообщил С.ЩЕРБИНА. По его словам, такой список может быть предоставлен «Укрпромбанком» уже сегодня до конца дня.

Что касается выплат средств по вкладам клиентов «Укрпромбанка», то, по словам С.ЩЕРБИНЫ, они проходят в нормальном режиме. «Выплаты проходят нормально, согласно графику, в соответствии с электронной очередью клиентов «Укрпромбанка», которые зарегистрировались на прошлой неделе, – сообщил он. – На данное время около 6 млн. грн. было снято со счетов, а перезаключено договоров на сумму около 450 млн. грн.». Всего, по его информации, в электронной очереди зарегистрировалось около 50 тысяч клиентов «Укрпромбанка».

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0915/8,1280, к 12:00 сузился спрэд – 8,0920/8,1065. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0980/8,1115 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2808/0,2824, а к 12:00 цены снизились до 0,2807/0,2815. К закрытию цены откатились к уровню 0,2808/0,2817. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,7725(-0,1575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень широком диапазоне – 1,4840/1,4990. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1170/12,1640, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0955/12,1270. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до уровня 12,1105/12,1345.

Ряд влиятельных американских политиков рассматривают исполнительного директора JPMorgan Chase Co Джейми Даймон (Jamie Dimon) в качестве потенциального преемника нынешнего министра финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), пишет New York Post, ссылаясь на собственные источники.

"Даймон будет рад служить на благо своей стране", - цитирует газета одного из влиятельных чиновников. В рейтинге самых влиятельных людей по версии журнала Forbes, опубликованном две недели назад, глава JPMorgan Chase находится на 31 месте.

В последнее время Гейтнер находится под давлением со стороны Конгресса США в связи с его неадекватными, по мнению парламентариев, действиями во время финансового кризиса, сообщает k2kapital.

(УНИАН)