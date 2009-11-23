Курс НБУ на 24.11.09

Официальный курс НБУ на 24.11.09100 USD США – 799.0000 (23 ноября – 799.0000) 100 EUR – 1195.9432 (23 ноября – 1183.7185) 10 RUR – 2.7744 (23 ноября – 2.7690) Учетные курсы банковских металлов на 24.11.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-93163.40 (23 ноября-91285.75) 961 XAG 10 Серебро-1498.92 (23 ноября-1452.58) 962XPT10Платина-117373.10(23 ноября-114257.00) 964XPD10 Палладий-29563.00(23 ноября-28843.90)

Официальный курс НБУ на 24.11.09 100 USD США – 799.0000 (23 ноября – 799.0000) 100 EUR – 1195.9432 (23 ноября – 1183.7185) 10 RUR – 2.7744 (23 ноября – 2.7690) Учетные курсы банковских металлов на 24.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-93163.40 (23 ноября-91285.75) 961 XAG 10 Серебро-1498.92 (23 ноября-1452.58) 962XPT10Платина-117373.10(23 ноября-114257.00) 964XPD10 Палладий-29563.00(23 ноября-28843.90)

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