Ющенко: Кабмин выполнит закон о повышении соцстандартов

Действующий глава государства, кандидат в Президенты Украины на второй срок Виктор ЮЩЕНКО убежден, что правительство выполнит закон о повышении социальных стандартов и установит новую минимальную зарплату и пенсию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, презентуя свою предвыборную программу в “Украинском доме” в Киеве.

«Я убежден, я одержу победу, и правительство выплатит минимальную зарплату и минимальную пенсию, установленную законом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что после его победы государство установит справедливую оплату труда во всех сферах. При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что учителя и врачи будут приравнены к статусу государственных служащих.