АНОНС на 24 ноября

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Черниговской области. Планируется, что в Прилуках Глава государства ознакомится с работой агропромышленного объединения им.И.Супруненко ОАО «Прилукский хлебозавод» и акционерного общества табачной компании «В.А.Т. - Прилуки».

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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня примет участие в итоговой встрече с представителями Миссии ВОЗ в Украине во главе с заместителем регионального руководителя ВОЗ Наты МЕНАБДЕ.

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Председатель ВРУ Владимир Литвин посетит с рабочей поездкой Николаевскую область.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры.

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В Международном выставочном центре состоится официальное открытие VІІІ Международного промышленного форума. Участники церемонии: Владимир Новицкий, министр промышленной политики Украины, представители КМУ, Украинской Национальной Компании «Укрверстатоінструмент» и других ведомств.

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Начнется пресс-тур на один из центральных тепловых пунктов (ЦТП) Киевэнерго.

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Состоится конференция «Фондовый рынок Украины и Закон «Об акционерных обществах». Организаторы - Всеукраинский деловой экономический журнал «Эксперт Украина».

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Круглый стол на тему: «Льготные пенсии: проблемы и перспективы». Участники: Алексей Мирошниченко, председатель Совместной представительской стороны работодателей; Василий Надрага, ген.директор Федерации работодателей Украины и др.

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Пресс-конференция на тему: «Увеличение легально ввезенных мобильных телефонов - результат совместной работы Гостаможслужбы, НКРС и УГЦР». В работе примут участие председатель Гостаможслужбы Анатолий Макаренко, председатель НКРС Сергей Колобов и начальник УГЦР Павел Слободянюк.

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Состоится II Международный Форум бизнес-возможностей "Инновационная Экономика - Новая Эра Бизнеса". В программе круглый стол на тему: "Структура поддержки экспорта. Опыт Германии для Украины".

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Пресс-конференция вице-премьер-министра по делам европейской и международной интеграции Григория Немыри по результатам встречи с представителями Организации экономического сотрудничества и развития (OECP), во время которой будут рассматриваться вопросы привлечения инвестиций в Украину.

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В Администрации Государственной пограничной службы Украины состоится брифинг на тему: «Выполнение Государственной пограничной службой Украины заданий по соблюдению требований законодательства относительно временного отказа в выезде за границу гражданам Украины, имеющим невыполненные кредитные обязательства».

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