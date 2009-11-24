ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Кто первым выйдет из кризиса в Украине», в котором пишет – украинская промышленность демонстрирует первые признаки оживления. Надежда на то, что уже в следующем году экономика восстановится, хоть и малая, но есть. Издание попыталось разобраться, какие отрасли и компании имеют шанс выйти из кризиса первыми…

http://delo.ua/biznes/ukraina/kto-pervym-vyjdet-iz-krizisa-ukraine-134339/

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Также «Дело» в материале «Ипотечным заемщикам повысят стоимость страховки» пишет - с февраля 2010 года должны вступить в силу новые правила ипотечного страхования, согласно которым страхование ипотеки станет обязательным, а стоимость полисов вырастет, как минимум, в два раза. Страховщики нововведение восприняли в основном благосклонно. Вместе с тем некоторые участники рынка считают, что подготовленный Госфинуслуг документ не только не решит проблем страховщиков, но и усугубит их….

http://delo.ua/dengi/strahovanie/ipotechnym-zaemcshikam-povysjat-stoimost-strahovki-134349/

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«Дело» в публикации «Президент тормозит финансирование недостроев» пишет - в разных регионах страны из-за прекращения финансирования сейчас заморожено строительство и отложена сдача в эксплуатацию свыше 30 многоэтажных жилых домов. Квартиры в этих домах должны были получить чиновники и представители правоохранительных органов. К такой ситуации привел указ Президента от 20 ноября, которым Виктор Ющенко приостановил действие постановления Кабмина №1068 об увеличении уставного капитала Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 1 млрд. грн.

http://delo.ua/vlast/politika/prezident-tormozit-finansirovanie-nedostroev-134351/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Шире КРУ» пишет – вчера премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что Главное контрольно-ревизионное управление с целью улучшения платежной дисциплины будет осуществлять постоянный контроль за финансовой деятельностью обл- и горгазов, а также теплокоммунэнерго. В каждое из этих предприятий будет назначен представитель управления, без подписи которого не сможет осуществляться ни один платеж. Этот шаг не учитывает главной причины формирования задолженности – низких тарифов, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1280087

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Родовид Банк отбирает лучшее» пишет – Укрпромбанк передал Родовид Банку реестр своих активов, чтобы банк отобрал кредиты на 7 млрд грн. для обслуживания вкладчиков проблемного учреждения. Однако в Родовид Банке опасаются, что реальная стоимость этих активов меньше, и потому не исключают, что примут участие в ликвидации Укрпромбанка. Эксперты говорят, что такой вариант развития событий для Родовид Банка будет наименее благоприятным…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1280068

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нафтогаз» и «Газпром» поговорят о штрафах»» пишет - "Нафтогаз" и "Газпром" начинают переговоры о снижении объемов закупок газа в 2010 году. Украина хочет закупить почти на 20 млрд кубометров меньше, чем предусмотрено в контракте. В результате "Газпром" может потерять минимум $5,4 млрд доходов. Также "Нафтогаз" рассчитывает подписать юридические документы об отмене штрафов еще за 14 млрд кубометров газа, которые компания не выбрала в 2009 году. После таких уступок "Газпрому" будет сложно отказать в том же европейским партнерам, считают аналитики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1280096

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Издание «Экономические известия» в публикации «Банки прогибают доллар» пишет - НБУ обнаружил избыточное предложение американской валюты. Под влиянием политики Нацбанка у банков осталось мало гривни. На этом фоне продажа валюты для пополнения капитала понижает курс доллара. Теоретически гривня есть за пределами финансовой системы, но сильного желания «уходить в доллар» у бизнеса пока нет…

http://eizvestia.com/fin/full/4186078

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«Экономические известия» в публикации «Тепло никак не оценят» пишут - в энергетических кругах усиливаются настроения, направленные на передачу функции установления тарифов на тепловую энергию от местных властей к Нацкомиссии регулирования электроэнергетики. Однако иные эксперты полагают, что это вряд ли способно разрешить проблему заниженных тарифов на тепло — может стать еще хуже…

http://eizvestia.com/markets/full/4186068

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«Газета по-киевски» в материале «С миру по нитке пенсионеру на пенсию» пишет – наш доблестный премьер-министр в начале каждого месяца рапортует (хотя ей и талдычит оппозиция на протяжении 2008-09 гг., что денег на выплату пенсий негде брать) как она назло «врагам» средства регулярно изыскивает. А хотите знать, где же ВОНА их берёт? В изобретательности и нестандартности мышления женщине не откажешь и если действовать не шаблонно (т.е. не по общепринятым правилам!), можно всегда отыскать новый подход к решению проблем…

http://narod.mycityua.com/articles/2009/11/24/083301.html

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«Газета по-киевски» в материале «Бортническая станция аэрации горела и гореть будет» пишет – журналисты издания побывали на станции и оценили опасность, которая грозит Киеву, если не реконструировать БСА. Зам мэра Анатолий Голубченко уже ведет переговоры о кредите, который нужен, чтобы привести в порядок станцию. Для ее полной реконструкции требуется, по предварительным подсчетам, 500 млн. евро (с учетом строительства илосжигательного завода). Тем временем то, что творится на самой станции, рабочие называют Армагеддоном…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/24/030829.html

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Издание «Сегодня» в публикации «БЮТ хочет миллиард побыстрее» пишет – 26 ноября соберется внеочередная сессия Верховной Рады. Основной вопрос - преодоление вето Президента на закон о выделении Минздраву 1 млрд грн. на борьбу с эпидемией. Скорее всего, голосование будет результативным, ведь, по информации издания, регионалы поддержат документ…

http://www.segodnya.ua/news/14096450.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В какой валюте лучше сохранятся деньги и что будет с курсом...» пишет - деньги население таки понесло в банки - за октябрь остатки на депозитах выросли более чем на 2 млрд. грн. Но все же, в какой валюте лучше хранить кровно заработанные и что будет с курсом?..

https://economics.unian.net/rus/detail/27034

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «45% украинских компаний - жертвы экономических преступлений» пишет - выявление и предотвращение экономического мошенничества является критически важным для украинского бизнеса в условиях глобального кризиса. Обзор PricewaterhouseСoopers

https://economics.unian.net/rus/detail/27012

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Фондовый рынок теряет на отсутствии позитивных новостей» пишет - прошедшая неделя завершилась понижением для отечественных фондовых индексов. Значительнее остальных потеряли компании металлургического сектора...

https://economics.unian.net/rus/detail/26990

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «За деньгами в интернет» пишет – когда нам немного не хватает средств, мы первым делом обращаемся к друзьям и знакомым. А вот на Западе стало модным занимать у незнакомцев через специальные Р2Р-сайты. В мире быстро развиваются социальные сети, с помощью которых люди могут одалживать друг другу деньги…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/20/219342

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Также «Ведомости» в публикации «Автодилеров подведет сервис» пишут – российские торговцы автомобилями увидели новую угрозу для своего бизнеса: число машин, обслуживающихся по гарантии, за два года снизится на 40%. А это сейчас единственное, что приносит им доход…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/24/219612

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Издание «Известия» в публикации «С новым газом» пишет – у России и Украины появился реальный шанс встретить новый год без газовых проблем. В Ялте премьеры Владимир Путин и Юлия Тимошенко смогли договориться обо всем полюбовно…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135664/

(УНИАН)