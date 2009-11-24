ВВП государств-членов ОЭСР в 3 кв. вырос на 0,8%
10:35, 24 ноября 2009Разное
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ОЭСР. Совокупный ВВП 30 государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вырос в третьем квартале 2009 года на 0,8%, по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировано падение ВВП на 3,3%.
С формальной точки зрения, страны ОЭСР вышли из рецессии. Тому подтверждением служит факт роста ВВП. Но не исключено, что в будущем этот процесс замедлится.
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