ВВП государств-членов ОЭСР в 3 кв. вырос на 0,8%

ОЭСР. Совокупный ВВП 30 государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вырос в третьем квартале 2009 года на 0,8%, по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировано падение ВВП на 3,3%.

С формальной точки зрения, страны ОЭСР вышли из рецессии. Тому подтверждением служит факт роста ВВП. Но не исключено, что в будущем этот процесс замедлится.