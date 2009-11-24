В еврозоне индекс PMI преодолел отметку в 50 п.
10:38, 24 ноября 2009Разное
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Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 2009 года достиг отметки 53,7 п.
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 2009 года достиг отметки 52,0 п.
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 2009 года достиг отметки 54,2 п.
Превышение индексом деловой активности РМІ уровня в 50 пунктов говорит о том, что экономика находится на подъеме, общеэкономические процессы стимулируют бизнес проявлять активность на рынке.
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