В еврозоне индекс PMI преодолел отметку в 50 п.

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 2009 года достиг отметки 53,7 п.

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 2009 года достиг отметки 52,0 п.

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 2009 года достиг отметки 54,2 п.

Превышение индексом деловой активности РМІ уровня в 50 пунктов говорит о том, что экономика находится на подъеме, общеэкономические процессы стимулируют бизнес проявлять активность на рынке.