В Канаде розничные продажи выросли на 1%

Канада. Розничные продажи в сентябре 2009 года выросли на 1,0%, по сравнению с августом текущего года. Оптовые продажи в сентябре 2009 года выросли на 0,2%, по сравнению с августом текущего года.

Рост объема розничных продаж - один из самых важных индикаторов развитых стран. Фактически все действия правительств мощных государств были направлены на стимулирование спроса населения. И определенные результаты это уже дало.