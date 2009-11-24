Янукович предложит пост премьера тем, кто займет 3-4 места

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что готов в случае своей победы на выборах Президента Украины предлагать должность премьер-министра политикам, которые займут третье-четвертое места на выборах.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью Би-Би-Си.

Как отметил политик, “более 80% людей, по данным социологов, не доверяют этой власти. Поэтому результат выборов вполне предсказуем”.

“Я считаю, что мы будем довольны результатами выборов, и другого развития событий я не прогнозирую. Мы будем довольны, потому что этот результат сегодня предполагается. Я о другом даже не думаю”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о перспективах других политиков, политических сил, лидер Партии регионов отметил, что “каждому из них найдется место в политической системе Украины, и если они согласятся на это место, мы будем работать”. “Мы будем им предлагать”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

На вопрос относительно возможности пребывания в должности премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, в случае победы В.ЯНУКОВИЧА, лидер Партии регионов заявил: “У Ю.ТИМОШЕНКО была возможность в двух правительствах показать свою эффективность. Она этого не сделала. Поэтому я считаю, что экспериментировать дальше – нет никакого смысла”.

Относительно ведения переговоров о вхождении в правительство политиков Арсения ЯЦЕНЮКА, Виктора ЮЩЕНКО лидер Партии регионов сказал, что этот вопрос следует рассматривать с учетом создания коалиции в парламенте. “Сегодня речь идет о том, под кого, под какого лидера может быть сформирована эта коалиция. И это является вопросом переговоров между фракциями в Верховной Раде. Если они способны будут сформировать новую коалицию, безусловно, у них будет возможность предложить кандидатуру премьер-министра”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“Я сейчас на этот вопрос дать ответ не могу - по крайней мере, пока мы не получим результатов голосования первого тура выборов. Все будет зависеть от того, кто будет третьим и даже четвертым. Потому что я считаю, что между четвертым и третьим кандидатами разрыв может быть небольшой. И это также будет влиять на переговорный процесс”, - сказал политик.

В то же время, он не исключил формирования после президентских выборов коалиции в Верховной Раде в составе Партии регионов и БЮТ.

“Вполне вероятно, все возможно. Но в случае, если будет образована коалиция Партии регионов и БЮТ, то премьер-министр будет от Партии регионов. То есть, от наибольшей фракции”, - подчеркнул политик.