ГЛАВНОЕ на 24 ноября (день)

Хроника дня

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Экономика

В Украине дефицит платежного баланса в 12,9 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса Украины за январь-октябрь т.г., по предварительным данным, составил 12,885 млрд. долл. по сравнению с профицитом 2,290 млрд. долл. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

За 10 месяцев т.г. дефицит текущего счета составил 1,023 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 11,085 млрд. долл. за аналогичный период 2008 года. Дефицит сократился благодаря резкому сокращению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в 7,4 раза - до 1,7 млрд. долл. против 12,6 млрд. долл. в январе-октябре 2008 года.

За январь-октябрь т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,862 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 13,375 млрд. долл.

В НБУ отмечают, что формирование дефицита финсчета в текущем году обусловлено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций на уровне 4 млрд. долл., что в 2,3 раза меньше января-октября 2008 года, и лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями.

По данным Нацбанка, в октябре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 0,691 млрд. долл. Текущий счет в октябре второй месяц подряд был сформирован с незначительным профицитом 87 млн. долл., а дефицит финансового счета уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем - до 778 млн. долл.

Дефицит платежного баланса в октябре полностью профинансирован за счет резервных активов, объем которых по состоянию на 1 ноября 2009 года составил 27,7 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,6 месяцев будущего периода.

Украина войдет в зону свободной торговли с ЕС раньше РФ

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что Украина подпишет соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом быстрее, чем с Россией.

Об этом он заявил в эфире «5 канала» в понедельник вечером.

«Я думаю, что быстрее у нас выйдет с Европейским Союзом именно потому, что мы уже достигли существенного прогресса в этом направлении», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день работа по подготовке нового соглашения о ЗСТ без изъятий и ограничений с Россией может усложниться в связи с созданием РФ Таможенного союза с Беларусью и Казахстаном.

«Тогда встанет вопрос о коллективных переговорах», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он также подчеркнул, что задержка подготовки и подписания документа связана и с тем, что Россия до сих пор не является членом Всемирной торговой организации.

«Мы очень хотели бы, чтобы Россия как можно скорее стала членом ВТО, потому что тогда будет больше совместимости в отношениях между Украиной, Россией и ЕС», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Вместе с этим, по его словам, правительство будет делать все возможное, чтобы соглашение о ЗСТ с Евросоюзом было подписано в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 5-9 октября в Брюсселе прошел 8-й раунд переговоров между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли.

Украина и Евросоюз начали переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составляющей нового Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 18 февраля 2008 года.

Ранее стороны планировали завершить переговоры до конца этого года.

Финансы

Доходы по банковским вкладам будут снижаться

В Украине ожидается постепенное снижение доходности банковских вкладов физических лиц, особенно в иностранной валюте, хотя реальная динамика процентных ставок будет зависеть от ряда экономических и политических факторов.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказала заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, в период с 16 по 20 ноября 2009 года на рынке банковских депозитов физических лиц сложилась следующая ситуация. Процентные ставки по вкладам в евро за прошедшую неделю снизили ряд крупных банков, в результате чего средняя ставка снизилась на 0,38 пункта по депозитам на 1 месяц, на 0,31 пункта по трехмесячным депозитам, на 0,31 пункта и 0,15 пункта по вкладам со сроком 6 и 12 месяцев соответственно. Депозиты в евровалюте теперь можно разместить: на срок 1 месяц по ставке от 3,5% до 11,5% годовых; на срок 3 месяца – от 3,5% до 12,25% годовых; на 6 месяцев - от 3,75% до 12, 5% годовых; на 12 месяцев - от 5,75% до 13% годовых.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, уменьшение процентных ставок по вкладам в долларах США и гривне было менее значительным и касалось только вкладов на 1 месяц. Средняя ставка по депозитам на 1 месяц в гривне упала на 0,13 пункта, в долларах США - на 0,06 пункта. Ставки по депозитам в национальной валюте на прошедшей неделе составляли: сроком на 1 месяц - от 15,5% до 20,0% годовых, на срок 3 месяца - от 17,5% до 21% годовых, на срок 6 месяцев - от 16,5% до 21,5% годовых, сроком 1 год и более - от 15,5% до 22,5% годовых. Вклады в долларах США со сроком размещения 1 месяц можно было разместить по ставке от 6,5% до 11,5% годовых; на 3 месяца - 8,0-12,75% годовых; на 6 месяцев – 8,5-13,5% годовых, на 12 месяцев – 9,5-13,75% годовых.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, существенное снижение процентных ставок по вкладам в евровалюте обусловлено высоким курсом последней по отношению к гривне, а также невысокой востребованностью ресурсов в евро на кредитном рынке Украины. “Снижение доходности по всем видам вкладов сроком на 1 месяц было ожидаемым, поскольку вкладчики уже готовы доверить свои сбережения на более длительные сроки, что отвечает потребностям коммерческих банков”, - подчеркнула эксперт.

НБУ: растет количество изношенных банкнот в Киевской области

Главное управление Национального банка Украины в Киеве и Киевской области отмечает увеличение в регионе удельного веса изношенных банкнот в обороте.

Об этом говорится в телеграмме управления НБУ коммерческим банкам от 23 ноября т.г., которой располагает УНИАН.

«Вызывает обеспокоенность тот факт, что удельный вес изношенных банкнот, которые отсортировываются Главным управлениям при обработке пригодных к обращению банкнот, растет. Так, из общего количества перечисленных на протяжении 10 месяцев т.г. пригодных банкнот образца 2003 и последующих годов выпуска почти 50% имели явные признаки изношенности, а из обработанных банкнот номиналом 1 – 20 грн. - больше 60% оказались не пригодными к обращению», - говорится в документе.

При этом отмечается, что за соответствующий период 2008 года было выявлено 36% изношенных банкнот, в том числе, номиналом 1 – 20 грн. - 45%.

Нацбанк отмечает, что чаще всего непригодными к обращению становятся банкноты меньшей номинальной стоимости. Так, за 10 месяцев т.г. общая сумма принятой Главным управлением от учреждений банков наличности, выросла почти в 2 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сумма изношенных банкнот, сданных банковскими учреждениями в текущем году меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ТЭК

Долг предприятий ТКЭ за газ превысил 888 млн. грн.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за потребленный природный газ в новом отопительном сезоне (2009-2010 гг., с 01.10.09) по состоянию на 23 ноября превысила 888 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что уровень оплаты за потребленный с 1 октября 2009 года газ составляет всего 22%.

Кроме того, компания отмечает, что по состоянию на 23 ноября задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (2008-2009 гг.) превышает 2,29 млрд. грн., уровень оплаты – 74%.

Вместе с тем, долг АЭК «Киевэнерго» за газ, потребленный на протяжении 2008-2009 гг., составляет свыше 760 млн. грн., уровень оплаты в 2009 г. - 68%.

В компании отмечают, что низкие расчеты за газ являются следствием неудовлетворительной хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

Значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Рынки

НКРС: "Серые" мобильные начнут отключать в 2010 году

Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) прогнозирует начало отключения мобильными операторами нелегальных мобильных телефонов в первом квартале 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава НКРС Сергей КОЛОБОВ.

Как напомнил он, операторы должны в течение 3-месяцев решить вопрос с отключением телефонов, которые являются нелегальными. Как отметил он, до 2010 года такая работа вряд ли будет проведена.

«С нашей точки зрения, СМС должны быть отправлены, поскольку мы передали все списки («серых» телефонов – УНИАН). Учитывая это обстоятельство, под новый год никаких смс-рассылок и отключений телефонов не сможет состояться, не стоит ожидать отрицательных эмоций. В следующем году, я думаю, в первом квартале, уже могут быть ситуации с отключением мобильных телефонов, которые будут находиться в «черном» списке», - сказал он.

В свою очередь, начальник ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) Павел СЛОБОДЯНЮК сообщил, что 16 ноября мобильным операторам были направлены списки «серых» телефонов. Таким образом, в ближайшее время, операторы обязаны выслать их собственникам сообщения о прекращении их обслуживания через 3 месяца, в случае, если собственник не докажет того, что телефон является легальным. «Они попадают из «серого» в «черный» список – только после этого отключаются», - сказал он. По его данным, на сегодня в этом списке, отосланном операторам, - около 100 тыс. телефонов.

В то же время, по данным С.КОЛОБОВА, сегодня не все операторы готовы к таким отключениям.

«Есть определенные требования к информационным системам операторов, для того, чтобы оператор мог предоставлять такие услуги. Не все операторы – так как это не было требованием к их программному обеспечению – оплачивали дополнительные средства за такую черту своего программного обеспечения, которая позволяла в он-лайне обеспечивать отключение мобильных телефонов, IMEI которых находится в «черном» списке. Для того, чтобы осуществить соответствующие меры, каждый оператор должен сделать несколько шагов, привлечь дополнительные средства, сделать соответствующие запросы к компаниям-производителям, и получить возможность. Но не все операторы спланировали это в ближайшее время, некоторые спланировали в следующем году – каждый действует по собственному усмотрению», - отметил он. При этом глава НКРС напомнил, что существует регуляторный акт – лицензионные условия по предоставлению услуг мобильной связи, - который требует это делать.

«Чтобы обезопасить операторов от невыполнения этого документа, УГЦР разработал программное обеспечение, которое осуществляет эти функции, разработчик тот же, кто выполнил задачу относительно создания самой базы (телефонов – УНИАН). И именно на втором этапе нашей работы мы планируем реализовать взаимодействие базы данных IMEI, которая находится в центре с базами соответствующими операторов мобильной связи», - сообщил он.

По словам С.КОЛОБОВА, это предложение УГЦР и компании-разрабочика является существенно более привлекательным в ценовом аспекте. «Есть гарантия, что инсталляция программного обеспечения, которое предлагается УГЦР и разработчиком, будет работать с той базой, которая именно развернута в УГЦР. С нашей стороны, мы предлагаем операторам осуществит эти шаги в ближайший срок, чтобы сделать невозможной ситуацию, когда истечет 3-месячный срок, телефон попадет в черный список, но оператор не отключит его», - сказал он.

По решению НКРС, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Решениями НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированные в обобщенной баз данных УГЦР.

Агро

Украина экспортировала 10,4 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2009 – июнь 2010) и по состоянию на 19 ноября 2009 года экспортировала 10,4 млн. тонн зерна, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичной датой 2008 года, сообщается в информации Министерства аграрной политики.

По данным Минагрополитики, в том числе экспорт пшеницы за этот период составил 5,4 млн. тонн против 5,2 млн. тонн за соответствующий период прошлого года, ячменя – 3,37 млн. тонн против 4 млн. тонн, кукурузы - 1,5 млн. тонн и 0,672 млн. тонн соответственно.

Согласно информации министерства, с начала текущего МГ Украина также экспортировала 1,24 млн. тонн рапса, что на 33,2% меньше, чем за аналогичный период 2008/2009 МГ.

Как сообщалось, Минагрополитики ожидает урожай зерна в 2009 году около 47 млн. тонн против прошлогодних 53,3 млн. тонн. Экспорт зерна в 2009/2010 МГ прогнозируется на уровне 20 млн. тонн, тогда как в минувшем маркетинговом году Украина поставила на внешние рынки рекордные 25,2 млн. тонн.

МинАП: Области закупили в собственные резервы зерна на 86,5% от плана

Регионы Украины по состоянию на 19 ноября закупили в собственные резервы почти 1,325 млн. тонн продовольственного зерна нового урожая, или 86,5% от плана, сообщает АПК-Информ.

Согласно информации Министерства аграрной политики, на аналогичную дату 2008 года в региональные резервы было закуплено 1,83 млн. тонн зерна.

Министерство также сообщило, что к 19 ноября на сертифицированных складах насчитывалось 25,5 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы 9,95 млн. тонн (включая 5,23 млн. тонн 1-5-го классов и 4,72 млн. тонн – 6-го класса и некондиционную), 5,4 млн. тонн ячменя, почти 4 млн. тонн кукурузы, 241 тыс. тонн ржи.

Как сообщалось, в текущем году регионы должны закупить в собственные резервы 1,531 млн. тонн продзерна.

Минагрополитики ожидает урожай зерна в 2009 году около 47 млн. тонн против прошлогодних 53,3 млн. тонн.

Общество

ВОЗ предоставит Украине 5 млн. доз вакцин от пандемического гриппа

Всемирная организация здравоохранения предоставит Украине 5 миллионов доз вакцин для профилактики пандемического гриппа.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, такая договоренность была достигнута во время встречи главы государства Виктора ЮЩЕНКО с экспертами ВОЗ, посвященной ситуации с преодолением эпидемии гриппа в Украине.

На встрече Президент отметил, что Украина придает особо важное значение деятельности экспертной группы ВОЗ в Украине в контексте определения дальнейших направлений борьбы со вспышкой эпидемии, создания предпосылок для готовности рационально противодействовать следующим волнам эпидемического процесса в случае их возникновения.

«Для Украины чрезвычайно важно безотлагательное практическое действие в борьбе с эпидемией гриппа, учитывая, что вторая и третья волна будут более жестокими», – сказал В.ЮЩЕНКО.

ВОЗ предоставит вакцины в декабре

Всемирная организация здравоохранения готова уже в декабре предоставить Украине первую партию пандемической вакцины в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ сегодня во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«ВОЗ фактически готова предоставить первую партию вакцины уже в декабре, но для этого должна быть проведена необходимая подготовительная работа», - сказала Н.МЕНАБДЕ.

Представитель ВОЗ пояснила, что Украине следует пересмотреть законодательную базу, касающуюся вакцинации, прежде всего, упрощения процедуры регистрации вакцин. «ВОЗ рекомендует странам переходить на ускоренную процедуру регистрации тех вакцин, которые поставляет ВОЗ», - добавила она.

Н.МЕНАБДЕ подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения поставляет только преквалифицированные вакцины. «А это означает, что ВОЗ гарантирует, что качество и безопасность проверены очень суровыми испытаниями», - пояснила она.

По словам представителя ВОЗ, действующая в Украине процедура регистрации вакцин является слишком длительной, и из-за этого может быть потеряно время в борьбе с эпидемией.

Н.МЕНАБДЕ сообщила, что ВОЗ готова предоставить Украине в виде гуманитарной помощи 5 млн. доз пандемической вакцины, что позволит провакцинировать около 10% населения.

Н.МЕНАБДЕ также добавила, что для того, чтобы Украина была включена в график распределения вакцин, необходимо предоставить ВОЗ письмо о намерениях начать вакцинацию. «Письмо о намерениях отражает намерения правительства приступить к вакцинации и в то же время означает, что страна берет на себя ответственность не иметь претензий к производителям в случае, если что-то произойдет», - сообщила представитель ВОЗ.

Также Н.МЕНАБДЕ сообщила, что в настоящее время пандемическая вакцина применяется в 16 странах мира, в которых используется 65 млн. доз.

«Исходя из данных этих стран, мы видим, что профиль безопасности новой пандемической вакцины даже лучше, чем профиль безопасности хорошо известной нам вакцины против сезонного гриппа, поэтому у нас нет таких серьезных опасений, которые сдерживали бы ВОЗ от рекомендаций использовать эту вакцину», - пояснила Н.МЕНАБДЕ.

Регистрацию вакцин в Украине упростят

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует рассмотрение на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 26 ноября, вопроса об упрощении регистрации вакцин.

«Я буду лично обращаться к депутатам с просьбой, чтобы они ускорили рассмотрение вопроса (об упрощении регистрации вакцин – УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства добавила, что парламент намерен на своем внеочередном заседании рассмотреть вопросы финансирования мер по борьбе с эпидемией гриппа, в частности, преодолеть вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении Министерству здравоохранения Украины 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией.