14 декабря будет представлен официальный логотип Евро-2012

14 декабря на Михайловской площади в Киеве будет представлен официальный логотип финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

«Это будет очень важно событие, которое практически запускает уже сам турнир», - сказал Г.СУРКИС.

Он подчеркнул, что на этом событии будут присутствовать 200 представителей международных масс-медиа.

Кроме того, 7 февраля 2010 года будет проведена жеребьевка Евро-2012 в Варшаве.

«Все дальнейшие действия украинской команды на разных уровнях должны демонстрировать, что мы, а я очень надеюсь, подтвердим свой класс, свой труд и получим право проводить турнир 4х4 (проведение Евро-2012 в четырех городах Украины и четырех городах Польши – УНИАН). Надо будет дальше работать, не останавливаясь ни на час, ни на сутки», - сказал Г.СУРКИС.

Он отметил, что Федерация футбола Украины, правительство и местная власть сделают все, чтобы финал Евро-2012 проходил по формуле 4х4. «Это зависит от нас, поскольку последние полгода мы продемонстрировали, что когда мы хотим, то альтернативы «быть или не быть» не существует», - отметил Г.СУРКИС.