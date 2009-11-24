Тимошенко фундаментально реформирует систему здравоохранения?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении весной 2010 года приступить к фундаментальному реформированию системы здравоохранения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время встречи с заместителем регионального директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Натой МЕНАБДЕ.

«Я уверена, что с весны следующего года мы перейдем к фундаментальному реформированию системы здравоохранения на основе страховой медицины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что правительство уже разработало пакет действий для осуществления комплексного реформирования системы здравоохранения.

Ю.ТИМОШЕНКО также рассчитывает, что ВОЗ будет партнером правительства Украины в проведении медицинских реформ.