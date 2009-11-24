Президент: Премьерство Тимошенко – причина кризисов в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что деятельность Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра является причиной кризисов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Прилуках во время рабочей поездки в Черниговскую область.

«Убежден, каждая неделя, проведенная премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО в своей должности, ведет страну к катастрофе», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Потому что ТИМОШЕНКО – это кризис, кризис во всем», - отметил он.

По словам Президента, он в Прилуках много видел рекламы «Она победит». В.ЮЩЕНКО заявил, что “Она не победит”, “потому что если она победит, вы проиграете, а я этого не хочу”, «Это не ваш путь, не ваши ценности, и пора уже всем выходить из этого блуда», - добавил он.