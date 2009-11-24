Белоруссия не ожидает быстрой выгоды от Таможенного союза

Белоруссия не ожидает извлечения для себя быстрой выгоды из создаваемого Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственным секретарем комиссии Таможенного союза Сергеем Глазьевым, сообщает РИА Новости.

"Мы в этих условиях уже живем с Россией. С Казахстаном у нас меньший товарооборот, но тем не менее", - сказал Лукашенко. "Что касается торговли с третьими странами, то в этом вопросе также не произойдет существенных изменений", - добавил он.

Исходя из вышесказанного, Лукашенко считает, что Таможенный союз должен стать шагом к созданию единого экономического пространства ЕврАзЭС. Белорусский лидер заявил, что всегда являлся сторонником создания Таможенного союза. "Некоторые российские СМИ, не разобравшись, обвиняют Белоруссию, что Лукашенко задает вопросы: "Надо или не надо?", - сказал он. "Руководитель государства должен задавать вопросы своему правительству. Что даст нам Таможенный союз? Что мы теряем, что получаем? Но мы никогда не были противниками такой интеграции", - подчеркнул Лукашенко.