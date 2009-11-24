Лукашенко: "Не надо долбать меня за то, что я ориентацию поменял..."

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что так называемые "торговые войны" между Белоруссией и Россией возникают тогда, когда российская экономика не выдерживает конкуренции с белорусской. На встрече с членами Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ белорусский президент критиковал политику Москвы, но заявил, что он не отвернулся от России в сторону Запада. "После модернизации производства для нас Россия уже не является конкурентом", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии утверждал, что российские производители пытаются лоббировать свои интересы через российское правительство. "Те, кто должен честно конкурировать с нами, идут к Путину и говорят, что Лукашенко субсидирует и по дешевке поставляет продукцию", - заявил белорусский президент. По его словам, он предлагал российскому премьеру рассказать по телевидению о поставке из Белоруссии дешевых продукты питания. Лукашенко сказал, что из-за недопонимания с Россией в нефтехимической сфере Белоруссия вынуждена заниматься добычей нефти в других странах. "В силу газовых, нефтяных столкновений, этих "войн" мы должны были искать счастья, в том числе в других частях планеты - Иране, Венесуэле", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что за один год Белоруссия добыла в Венесуэле 1 миллион тонн нефти. "Мы не смогли договориться с Россией, чтобы мы сами могли разрабатывать там месторождения нефти и газа. А там в течение года нам не просто предоставили новые месторождения, а отдали свои три или четыре месторождения", - сказал белорусский президент.

По его словам, Белоруссия вынуждена была вместо российского кредита взять заем МВФ. "Не дала Россия нам обещанный кредит, который нам нужен был, - приехал МВФ, выставил условия, на которые мы согласились. Они выделили нам уже почти 3 миллиарда долларов вместо тех 500 миллионов, которые не выделила Россия", - сказал Лукашенко. Он сообщил, что Белоруссия в ближайшее время ожидает очередной транш кредита МВФ в размере 800 миллионов долларов.

Тем не менее, белорусский президент заявил, что он не отвернулся от России в сторону Запада. "Это все дурные, бестолковые разговоры. Я никуда не уходил, мы определили свою внешнюю политику как многовекторную", - сказал Лукшенко. "Не надо долбать меня за то, что я ориентацию поменял, как пишут в России. Я ничего не менял, я готов дружить, сотрудничать, но у меня есть государство, народ, за которые я отвечаю", - заключил белорусский президент.