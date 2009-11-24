26 ноября Украину посетит посетит президент Литвы

26 ноября в Украине с официальным визитом будет находиться президент Литовской Республики Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

По его словам, в рамках программы официального визита состоится заседание совета президентов Украины и Литвы.

Во время заседания Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудит со своей литовской коллегой пакет вопросов в торгово-экономической, транспортной, энергетической, безопасностной, евро- и евроатлантической сферах.

В рамках программы визита президент Литвы также встретится с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Планируется, что по результатам визита будут подписаны совместное заявление глав двух государств, соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы относительно взаимного признания документов об образовании и научных степенях, а также соглашение между правительствами двух государств о тарифах консульского сбора, в частности, об отмене платы украинскими гражданами консульского сбора на получение национальной литовской визы.

Также во время визита будет подписан план сотрудничества между министерствами иностранных дел Украины и Литвы на 2010-2011 годы.