Ющенко поручил КМУ противодействовать гриппу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО на заседании правительства наработать дополнительные меры противодействия возможным последующим волнам эпидемии гриппа и в частности, пандемического.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом говорится В.ЮЩЕНКО премьер-министру Украины.

Глава государства отмечает, что в настоящее время в Украине завершен определенный этап работы миссии Всемирной организации здравоохранения, которая находилось в Украине с целью оценки и прогнозирования эпидемической ситуации в контексте заболевания гриппом, выработки соответствующих рекомендаций относительно противодействия распространению гриппа, а также минимизации негативных последствий этого заболевания.

В письме В.ЮЩЕНКО сообщает, что во время встречи с экспертами Всемирной организации здравоохранения он был информирован о выводах отмеченной работы. В частности, подчеркнуто, что благодаря эффективной и своевременной реализации мер, определенных в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине”, эпидемическая ситуация относительно гриппа имеет тенденцию к стабилизации.

В то же время, отмечает В.ЮЩЕНКО, экспертами предоставлены и обоснованы рекомендации относительно необходимости принятия Украиной на национальном и региональном уровнях дополнительных мер для обеспечения готовности противодействовать возможным последующим волнам эпидемии гриппа, в частности пандемического. Следовательно, особенно острой является необходимость определения правительством Украины четкого плана действий и осуществление соответствующей работы по иммунопрофилактике населения.

“Учитывая изложенное, прошу Вас обеспечить на ближайшем заседании правительства Украины рассмотрение вопроса об организации и проведения вакцинации населения Украины от пандемического гриппа и принять соответствующие решения с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, предусмотрев, в частности, мероприятия по осуществлению надлежащей разъяснительной работы среди населения, адекватной подготовки медицинского персонала и учреждений здравоохранения к этой деятельности и т. п.”, - говорится в письме к премьер-министру.

Президент также просит Ю.ТИМОШЕНКО принять эффективные меры к урегулированию в пределах действующего законодательства вопросы получения Украиной 5 млн. доз вакцины от калифорнийского гриппа, предложенной Всемирной организацией здравоохранения в качестве гуманитарной помощи.