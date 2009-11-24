Анонс на 25 ноября

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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14-30 - Круглый стол на тему: “Риски экономической депрессии и потенциал послекризисного восстановления экономики Украины”. Приглашены: Ирина Акимова, народный депутат Украины; Игорь Бураковский, директор Украинского института экономических исследований и политических консультаций; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Анатолий Кинах, народный депутат Украины, президент УСПП; Виктор Лисицкий, член Совета предпринимателей при КМУ; Валерий Литвицкий руководитель Группы советников Председателя НБУ; Эла Либанова, директор Института демографии НАНУ и другие (конференц-зал Национального института стратегических исследований, ул. Пирогова, 7-а, 3-й этаж).

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- В Брюсселе состоится 14-й раунд переговоров между Украиной и ЕС по заключению Соглашения об ассоциации. Делегацию Украины на переговорах в Брюсселе возглавит заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев, делегацию ЕС - заместитель генерального директора по вопросам внешних отношений Европейской комиссии Хьюг Мингарелли.

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9-00 - Начнет работу конференция “Результаты сравнительного анализа конкурентоспособности сельхозпредприятий”. Будут презентованы результаты анализа по направлениям - производство зерновых и масличных, молока и выращивание КРС на забой. Организатор - Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса” (Бориспольское шоссе, 18 км. Гостинично-ресторанный комплекс “Казацкий стан”, конференц-зал “Европейский”).

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9-20 - В рамках “Logistics forum`09” состоится пресс-конференция на тему: «Рынок логистических услуг в период экономического спада: что сулит 2010 год», на которой участники логистического рынка Украины подведут итоги работы за 2009 год, представят свои прогнозы на 2010 год и расскажут, что делают логистические операторы, чтобы помочь производителям и ритейлерам оптимизировать издержки на перевозки и складирование. Участники: Анджей Козловски, директор, Raben Украина; Олег Каленский, директор по стратегическому маркетингу и продажам, УВК; Александр Перепечин, ген.директор, РедТри (Россия); Андрей Хлус, управляющий партнер, Logistics Field Audit (Россия) (конференц-зале Бизнес-Центра «Леонардо» ,ул. Б.Хмельницкого 17/52).

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция кандидата на пост Президента Украины от НДП Людмилы Супрун на тему: «Оппозиция изменила народу. Закон о повышении соцстандартов, поддержанный оппозицией, уменьшил социальные выплаты и пенсии граждан» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). (ул.Крещатик,4).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Качество и конкурентоспособность в Украине: опыт, проблемы и решения". В работе примет участие: Петр Калита - президент Украинской ассоциации качества, президент Клуба лидеров качества Украины, президент Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы, почетный президент Международной гильдии профессионалов качества, академик Украинской академии наук и Российской академии проблем качества, член Совета EOQ (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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12-00 - Состоится пресс-ланч на тему: “Украина празднует со всем миром!”, посвященный 25-летию основания компании AVENT и 3-летию слияния AVENT и Philips. В 1984 году, 25 лет тому назад появилась компания, которая стала лидером на рынке продуктов по уходу за детьми, - AVENT. В 2006 году, в 3 года назад, состоялось слияние AVENT и Philips, объединение их миссий, стратегий и рождение новой, уникальной комбинации на рынке. (ул. Пушкинская, 32а).

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12-00 - Состоится брифинг на тему: «Как украинцы встретят Новый год: прогноз курса доллара, стоимости золота, нефти и бензина на мировых финансовых рынках и в Украине до конца года». Также в программе брифинга: анализ эффективности вложений в золото и банковские депозиты. Участник: Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» (представительство «FOREX CLUB», ул. Саксаганского, 120, оф. 602).

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12-00 - Брифинг на тему: «Международная организация труда призывает к широкомасштабным действиям в ответ на кризис ради долговременного стабильного развития, которое базируется на Глобальном договоре о рабочих местах». Участники: Национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Василий Кострица, зам.министра труда и социальной политики Украины Виктор Онищук, исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко и др. (Майдан Незалежности 2, третий этаж, к. 320, пресс-центр ФПУ).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кому и зачем нужен дерибан ГП завода “Арсенал”?”. Трудовой коллектив ГП завода «Арсенал» совместно с ВОО «Общественный контроль» создал стачком с целью остановки ликвидации ГП завода «Арсенал» и его дерибана. Участники: председатель профсоюзного комитета ГП завода «Арсенал» Елена Смила, народный депутат Украины Петр Симоненко, председатель ПП «Союз левых Сил» Василий Волга, председатель ВОО «Общественный контроль» Игорь Кириченко, председатель Киевского отделения ВОО «Общественный контроль» адвокат Виктор Колбанцев. Участники обнародуют планы борьбы против государственного рейдерства, назовут фамилии коррумпированных чиновников, причастных к разворовыванию имущества завода, остановятся на нарушениях закона относительно уничтожения предприятия, а также обнародуют дату крупномасштабного пикетирования Кабинета Министров Украины, в случае неудовлетворения требований стачкома (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Начнется торжественное собрание по случаю Дня работников сельского хозяйства. В торжествах примут участие и представители аграрных отраслевых ассоциаций, народные депутаты, правительственные чиновники. Ожидается, что с праздником аграриев поздравит и вручит государственные награды Президент Украины Виктор Ющенко (Международный центр культуры и искусств «Октябрьский дворец», ул. Институтская, 1).

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- Состоится официальный визит министра иностранных дел Украины Петра Порошенко в Республику Польша. В рамках визита состоятся переговоры П.Порошенко с министром иностранных дел Польши Радеком Сикорским. Также П.Порошенко примет Президент Польши Лех Качинский. В ходе визита планируется подписать ряд двусторонних документов, в частности, межправительственное соглашение о внесении изменений в соглашение между КМУ и правительством республики Польша о сотрудничестве во время осуществления контроля лиц, товаров и транспортных средств, пересекающих украинско-польскую границу. Кроме того, будут обсуждены вопросы гуманитарного характера, а также определена дата открытия украинского мемориала в с. Сагринь Люблинского воеводства и открытия польского некрополя на территории Волынской области.