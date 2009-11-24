Главное на 24 ноября

Хроника дня

*** Главные новости второй половины дня: "Газпром" согласился сократить объем поставок газа в Украину на 2010 год, штрафов за недобор не будет; ТКЭ 5-ти восточных областей задолжали “Газу Украины” 1,39 млрд. грн.; Ющенко выступает против усиления влияния правительства на НБУ; КМУпоручено принять меры против новых возможных волн гриппа

ТЭК: "Газпром" согласился сократить объем поставое газа в Украину, штрафов за недобор не будет

ОАО "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнение к контракту от 19 января 2009 года, в соответствии с которым объем поставок газа на Украину в 2010 году снижен до 33,75 миллиарда кубометров с прежде планировавшихся контрактом 52 миллиардов кубометров, также стороны закрепили отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа НАК "Нафтогаз Украины" в 2009 году.

Как сообщалось, во вторник в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины. "По итогам переговоров, в соответствии с достигнутыми договоренностями между председателями правительств России и Украины, были подписаны дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года. В соответствии с дополнениями годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 миллиарда кубометров. Подписанными документами закреплено также отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа НАК "Нафтогаз Украины"в 2009 году", - говорится в сообщении Газпрома.

Украина и Россия перенесли подписание долгосрочного контрактана поставку СЯТ

Долгосрочный контракт между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) на поставку свежего ядерного топлива для украинских АЭС после 2010 года будет подписан в первом квартале следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе горячей линии в Кабинете министров сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, сославшись на соответствующие договоренности, достигнутые на правительственном уровне между украинской и российской сторонами.

«Согласно договоренностям, мы планируем выйти на подписание договора не позднее первого квартала», - сказал он. Добавив при этом, что на данном этапе все основные параметры документа согласованы. «Есть взаимная заинтересованность, и я не вижу причин для не подписания этого контракта», - сказал Ю.ПРОДАН.

Напомним, что ранее в ходе апрельского заседания украинско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписание долгосрочного контракта между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» предполагалось осуществить до 15 июля текущего года. Срок действия нынешнего контракта истекает в конце 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 30 октября источник в «Росатоме» сообщил УНИАН, что контракт между ОАО «ТВЭЛ» и НАК «Энергоатом» о поставках ядерного топлива на украинские АЭС планируется подписать на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в Ялте 19 ноября.

20 ноября на совместной с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что между профильными министерствами Украины и России отработан стратегический контракт о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики до 2020 года.

На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

Медведев: Преференции Украине со стороны РФ на энергоресурсы составили до 100 млрд. долл.

Преференции Украине со стороны России на энергоресурсы и другое сырье составили до 100 млрд. долл., Беларуси – около 50 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в интервью белорусским СМИ.

(При этом Д.МЕДВЕДЕВ не уточнил, за какой именно период такие объемы преференций и в обмен на что конкретно Россия такие преференции предоставляла Украине и Беларуси - УНИАН).

«В отношении природного газа. В последние годы Беларусь получала природный газ из России по льготным, преференциальным ценам, причём некоторое время назад по ценам, которые соответствовали, по сути, ценам внутри страны», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«По подсчёту экспертов, за вот этот период торговли нашим природным газом, нефтью и некоторыми другими сырьевыми источниками с Беларусью общий объём преференций, который был предоставлен экономике Беларуси, составил около 50 млрд. долларов. Для того, чтобы было понятно, соответствующий объём преференций для Украины составил от 75 до 100 млрд. долл. Это большие цифры. Это на самом деле большие цифры», подчеркнул он.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, эти цифры демонстрируют «наши особые, близкие, партнёрские отношения».

Также президент РФ сообщил, что в следующем году цена российского газа для Беларуси будет на 30-40% ниже.

«Эта цена сейчас рассчитывается. Я не буду её объявлять, она автоматически должна быть рассчитана, исходя из того контракта, который заключён. Но могу сказать абсолютно точно, что эта цена всё равно будет процентов, наверное, на 30, на 40 ниже, чем цена поставки газа в сопоставимые территории или в сопоставимые страны», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщалось, в третьем квартале 2009 года контрактная цена на российский газ для Беларуси составила 115,25 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорится отчете концерна "Газпром" по итогам июля-сентября текущего года.

Во втором квартале, по данным "Газпрома", контрактная цена на закупку топлива для белорусской стороны была установлена на уровне 157,74 доллара за тысячу кубометров.

В 2007 году Россия поставляла газ в Беларусь по цене 100 долларов за тысячу кубометров. С 2008 года цена на газ для Беларуси рассчитывается ежеквартально по формуле, привязанной к стоимости нефти.

19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году должен был составить 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Крупнейшими должниками за потребленный природный газ являются предприятия ТКЭ пяти восточных областей – “Газ Украины” Крупнейшими должниками перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении прошлого и нового отопительных сезонов, являются предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ДК “Газ Украины” на официальном сайте компании.

По ее информации, на 23 ноября долги перед компанией предприятий ТКЭ каждой из указанных областей за потребленный с 1 октября 2008 года газ составляют от 141 млн. грн. до 437 млн. грн., а уровень оплаты – от 59% до 76%. Сумма долга за газ теплопоставщиков этих областей превышает 1,39 млрд. грн. (при задолженности всех предприятий ТКЭ в Украине – более 2,295 млрд. грн.).

Таким образом, долги за потребленный с 1 октября прошлого года природный газ теплопоставщиков Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей составляют более 60% долга всех предприятия ТКЭ.

Среди предприятий ТКЭ, чей долг перед компанией за природный газ с 1 октября прошлого года составляет от 105 до 135 млн. грн. - «Донецктеплокоммунэнерго», Запорожский концерн «Городские тепловые сети», «Харьковские тепловые сети», «Донецкгортепло-сеть», «Криворожтеплосеть», «Криворожская теплоцентраль», «ТЭЦ-3» (г. Харьков).

Неудовлетворительными являются расчеты за газ предприятий ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей и в новом отопительном сезоне - с 1 октября 2009 года. По состоянию на 23 ноября уровень оплаты теплопоставщиков каждой из этих областей за потребленный с 1 октября с.г. газ составляет от 12% до 26%, а задолженность – от 40 млн. грн. до 121 млн. грн. Сумма их долга перед ДК “Газ Украины” превышает 422 млн. грн. (как сообщал УНИАН, задолженность по Украине с 1 октября 2009 года всех предприятий ТКЭ – более 888 млн. грн.), или 47% от долга всех предприятий ТКЭ.

Низкие расчеты за газ являются следствием неудовлетворительной хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.

Значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

При этом “Газ Украины” напоминает, что в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27 декабря в 2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине только при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Ливия построит в Одесской области НПЗ?.. Украина предлагает Ливии создать совместное предприятие для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства нефтеперерабатывающего завода в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор Департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Алексей НЕСТЕРЕНКО, который находится в Ливии в составе делегации во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

А.НЕСТЕРЕНКО рассказал, что Украина предложила ливийской стороне построить на территории Украины нефтеперерабатывающий завод. Сейчас в Минтопэнерго создана украинская часть рабочей группы, которую возглавляет министр Юрий ПРОДАН.

А.НЕСТЕРЕНКО выразил надежду, что уже в декабре состоится совместное заседание рабочей группы по вопросам дальнейшей реализации этого инвестиционного проекта. Украинская сторона уже провела маркетинговое исследование по выбору площадки для нового НПЗ. Украина предлагает выбрать место в районе Бродов Львовской области или порта "Южный" в Одесской области. Объясняя такой выбор, А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что Украина все же хочет перейти от реверса к аверсу (нефтепровода "Одесса-Броды" - УНИАН) и загрузить этот нефтепровод в проектном режиме.

Также украинская сторона проработала маршруты поставки на будущий НПЗ нефти из Ливии или путем замещения азербайджанской, казахской нефтью из портов, которые размещены в акватории Черного моря.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, также отработана ценовая составляющая доставки нефти на НПЗ. По предварительным расчетам, ливийская нефть будет дороже на 10 долларов за тонну. “В среднем выходит доставка тонны нефти на эту площадку в пределах 630 долларов за тонну, это, в принципе, нормальная цена для НПЗ”, – отметил он. В то же время правительственный чиновник сообщил, что строительство первой очереди завода планируется завершить через пять лет, и на то время цена может измениться.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, уже отработаны и вопросы, связанные с составом и качеством нефти, а также определены параметры будущего НПЗ. Планируется, что его мощность будет составлять, приблизительно, 8-10 млн. тонн в год при годовой потребности Украины в 16-18 млн. тонн.

Он отметил, что сегодня основным экспортером нефти в Украину является Россия, и диверсификация поставок положительно повлияет на украинский рынок. “Наша потребность в год – 18 млн. тонн минус 4 млн. тонн собственной нефти, и завод, строительство которого предусматривает Ливия в пределах 8 млн. тонн, – сами посчитайте, процентов на 60 мы диверсифицируем поставки”, – отметил А.НЕСТЕРЕНКО.

Также он сообщил, что, согласно планам, глубина переработки нефти составит 96%, а качество нефтепродуктов планируется на уровне стандарта Евро 5. По предложению украинских специалистов, эти светлые нефтепродукты будут реализовываться исключительно на внутреннем рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года Украина и Ливия договорились о поставках ливийской нефти и строительстве нефтеперерабатывающего завода в Одесской области. Такие договоренности озвучила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. По ее словам, мощность НПЗ, который, вероятно, будут строить возле Одесского припортового завода, составит 10 млн. тонн нефти в год.

«Укрнафта» получила международные сертификаты

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» 23 ноября получила три сертификата соответствия управления требованиям международных стандартов – ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Укрнафта».

В сообщении отмечается, что сертификационным органом выступила «БЮРО ВЕРИТАС Сертификейшн». Сфера сертификации – управление процессами добычи, переработки, транспортировки и продажи углеводородов.

Компания отмечает, что сертификация стала результатом более чем двухлетнего подготовительного процесса по упорядочению и совершенствованию процессов, связанных с качеством продукции и услуг компании, а также с предупреждением производственного травматизма и нанесением вреда окружающей среде.

По словам регионального управляющего «БЮРО ВЕРИТАС» Валерия ЯКУБОВСКОГО, в текущем году это событие в нефтеперерабатывающей отрасли является одним из значимых и важных.

По словам заместителя председателя правления ОАО «Укрнафта» по вопросам развития газоперерабатывающих производств Владимира ТРОЦЕНКО, «сертификация является важным этапом в улучшении деятельности компании и совершенствованием единой политики управления ОАО «Укрнафта».

ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2008 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль на 16,2%, по сравнению с 2007 годом, до 1 млрд. 438,03 млн. грн.

Финансы: Ющенко против усиления влияния правительства на НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против усиления влияния правительства на деятельность Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Прилуках Черниговской области.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что когда он был премьер-министром Украины, то в то время НБУ фактически выступал филиалом Министерства финансов, и это привело к тому, что инфляция в Украине была одной из наивысших в Европе.

«Нам дорого досталась независимость НБУ», - сказал Президент.

Он отметил, что Нацбанк является тем институтом, который отвечает за стабильность гривни.

«Сделать сегодня опять НБУ филиалом премьер-министра или Министерства финансов – это во второй раз наступить на те же грабли, что спровоцирует большую инфляцию», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он добавил, что такие намерения являются порочными, и выразил убеждение, что такая политика не найдет сторонников в Украине.

ВВП США в 3-м квартале вырос на 2,8%

ВВП США в третьем квартале 2009 года вырос, согласно второй предварительной оценке, на 2,8 процента к аналогичному периоду 2008 года, сообщило министерство торговли.

Аналитики, в среднем, прогнозировали, что ВВП США вырастет на 2,9 процента, сообщает Рейтер.

Как сообщает РИА Новости, скорректированный рост экономики США в третьем квартале оказался ниже предварительной оценки, опубликованной в конце октября, чему способствовали пересмотр в большую сторону объемов импорта и в меньшую - расходов на личное потребление. Рост ВВП США в третьем квартале в основном объясняется ростом расходов на личное потребление, увеличением объемов экспорта и инвестиций в товарно-материальные запасы, ростом государственных расходов и вложений резидентов в основной капитал. ВВП США во втором квартале по сравнению с первым снизился в годовом исчислении на 0,7%.

Фондовый рынок: Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,61%, Украинской биржи – на 1,59%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,61% – до 624,20 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 150,9 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,59% – до 1539,90 пункта. Общий объем торгов составил 29 млн. грн.

Соцполитка: Ющенко: КМУ должен выполнить Закон о повышении соцстандартов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что закон о повышении социальных стандартов должен быть выполнен правительством.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время интервью Черниговской областной государственной телерадиокомпании.

Президент подверг критике бюджетную политику правительства в текущем году - о ее ошибочности свидетельствует, по его мнению, невыполнение бюджета на уровне 30%. Также он раскритиковал ход работы над бюджетом-2010, некомпетентность которого подтвердил парламент, вернув его проект на доработку.

«Невыполнение бюджета стало основной проблемой в выплате зарплат и пенсий», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Он отметил то, что Кабмин должен в первую очередь заботиться о наиболее уязвимых слоях населения путем своевременного пересчета прожиточного минимума и обеспечения финансирования всех выплат, которые рассчитываются на его основе.

«Не может быть дискуссий – принимать этот минимум или не принимать. Неморально – не принимать», - сказал В.ЮЩЕНКО, объясняя свое решение подписать закон о повышении социальных стандартов.

Президент критично оценил заявления премьер-министра о том, что она не будет выполнять указанный закон, и предупредил, что такое невыполнение влечет за собой конституционную ответственность высших должностных лиц.

Почта: Кабмин выделит «Укрпочте» 38 миллионов

Кабинет Министров Украины выделит 38 млн. грн. на компенсацию льготных услуг «Укрпочты» за счет поступлений от приватизации. Соответствующее постановление №1229 от 21 октября т.г. о внесении изменений в постановление Кабмина №1045 (1045-2009-п ) от 7 октября 2009 г. "О направлении средств Стабилизационного фонда для компенсации "Укрпочте" расходов, связанных с предоставлением услуг на льготных условиях", размещено на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Министерству транспорта и связи выделяется 38 млн. грн. за счет

нераспределенных средств Стабилизационного фонда для компенсации "Укрпочте" расходов, связанных с предоставлением услуг на льготных условиях. При этом источником покрытия отмеченных расходов определены средства, которые поступили от приватизации государственного имущества и из других источников, предусмотренных Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (835-17)".

Государственному казначейству поручено обеспечить перечисление выделенных в соответствии с этим постановлением средств.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для компенсации госпредприятию почтовой связи «Укрпочта» расходов, связанных с предоставлением услуг на льготных условиях, на сумму 38 млн. грн. (постановление №1045 от 7 октября 2009 г.).

Согласно постановлению, компенсации планировалось провести путем уменьшения расходов, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 76 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» («увеличение уставных капиталов ОАО «Ощадбанк» и ОАО «Укрэксимбанк», в том числе для ипотечного кредитования – 800 млн. грн.») и увеличения расходов, предусмотренных п. 22 ч. 1 ст. 76 («другие расходы»).

Напомним, бюджетные средства выделяются согласно Порядку использования в 2009 году средств Стабфонда, утвержденному Кабмином 11 марта 2009 года для покрытия расходов, связанных с повышением не менее чем на 50% должностных окладов почтальонов, и начисления в фонд оплаты труда.

Здравохранение: Ющенко поручил правительству наработать дополнительные меры по противодействию возможным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО на заседании правительства наработать дополнительные меры противодействия возможным последующим волнам эпидемии гриппа и в частности, пандемического.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом говорится В.ЮЩЕНКО премьер-министру Украины.

Глава государства отмечает, что в настоящее время в Украине завершен определенный этап работы миссии Всемирной организации здравоохранения, которая находилось в Украине с целью оценки и прогнозирования эпидемической ситуации в контексте заболевания гриппом, выработки соответствующих рекомендаций относительно противодействия распространению гриппа, а также минимизации негативных последствий этого заболевания.

В письме В.ЮЩЕНКО сообщает, что во время встречи с экспертами Всемирной организации здравоохранения он был информирован о выводах отмеченной работы. В частности, подчеркнуто, что благодаря эффективной и своевременной реализации мер, определенных в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине”, эпидемическая ситуация относительно гриппа имеет тенденцию к стабилизации.

В то же время, отмечает В.ЮЩЕНКО, экспертами предоставлены и обоснованы рекомендации относительно необходимости принятия Украиной на национальном и региональном уровнях дополнительных мер для обеспечения готовности противодействовать возможным последующим волнам эпидемии гриппа, в частности пандемического. Следовательно, особенно острой является необходимость определения правительством Украины четкого плана действий и осуществление соответствующей работы по иммунопрофилактике населения.

“Учитывая изложенное, прошу Вас обеспечить на ближайшем заседании правительства Украины рассмотрение вопроса об организации и проведения вакцинации населения Украины от пандемического гриппа и принять соответствующие решения с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, предусмотрев, в частности, мероприятия по осуществлению надлежащей разъяснительной работы среди населения, адекватной подготовки медицинского персонала и учреждений здравоохранения к этой деятельности и т. п.”, - говорится в письме к премьер-министру.

Президент также просит Ю.ТИМОШЕНКО принять эффективные меры к урегулированию в пределах действующего законодательства вопросы получения Украиной 5 млн. доз вакцины от калифорнийского гриппа, предложенной Всемирной организацией здравоохранения в качестве гуманитарной помощи.

Тимошенко фундаментально реформирует систему здравоохранения? Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении весной 2010 года приступить к фундаментальному реформированию системы здравоохранения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время встречи с заместителем регионального директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Натой МЕНАБДЕ.

«Я уверена, что с весны следующего года мы перейдем к фундаментальному реформированию системы здравоохранения на основе страховой медицины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что правительство уже разработало пакет действий для осуществления комплексного реформирования системы здравоохранения.

Ю.ТИМОШЕНКО также рассчитывает, что ВОЗ будет партнером правительства Украины в проведении медицинских реформ.

Происшестствия: При нападении пиратов на нефтяной танкер погиб украинец

Гражданин Украины погиб в ночь на вторник, 24 ноября, при нападении пиратов на нефтяной танкер Cancale Star у западного побережья Африки, сообщает представитель ВМС Бенина Максим АОЙО.

Как сообщают «Подробности» со ссылкой на AFP, в 18 морских милях побережья Бенина пираты атаковали шедший под флагом Либерии 230-метровый танкер Cancale Star.

"Погибший, о котором мы имеем сведения, является старшим механиком. По национальности он украинец. Капитан судна, литовец, не пострадал", - заявил М.АОЙО.

Каддафи будет вести переговоры с сомалийскими пиратами об освобождении “Арианы” - Богатырёва Лидер Ливии Муамар КАДДАФИ будет вести переговоры с сомалийскими пиратами об освобождении экипажа судна “Ариана”.

Об этом в интервью журналистам сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА после встречи с ливийским лидером.

Она сообщила, что в начале встречи передала М.КАДДАФИ письмо от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в котором он среди прочего попросил посодействовать в освобождении украинских заложников на судне “Ариана”.

“Он (КАДДАФИ) взялся за переговоры и он уже провел переговоры с сомалийской стороной, разъясняя позицию украинской власти, что это судно с украинскими моряками не занималось выловом рыбы в этом регионе, а именно это является причиной того, что сомалийские пираты задержали это судно”, - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

Она убеждена, что диалог, который начал влиятельный политический лидер М.КАДДАФИ с сомалийцами “должен завершиться положительными сдвигами для нас”.

Она также отметила, что Украина поддерживает выступление М.КАДДАФИ в ООН о необходимости системного решения проблемы пиратства.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая этого года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тыс. тонн сои. Пираты потребовали у владельца выкуп. В заложниках у пиратов остаются 24 моряка из Украины.