ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Мотор Сич» в кризис ставит рекорды»», в котором пишет о том, как производителю авиадвигателей компании "Мотор Сич" удалось в кризисный год достичь рекордного роста прибыли. И еще один момент - ливийский лидер Муаммар Каддафи несколько месяцев назад стал обладателем собранной в Украине под заказ эксклюзивной модели самолета. Двигатели к чудо-лайнеру поставляла тоже "Мотор Сич"…

http://delo.ua/biznes/kompanii/motor-sich-v-krizis-rekordy-134404/

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Также «Дело» в материале «Крупнейшие сети АЗС в Украине» пишет - группа «Приват» установила контроль над 25% розничного рынка нефтепродуктов. Однако Киев, Донбасс и Крым она пока не покорила. Можно предположить, что в следующем году событий на розничном рынке нефтепродуктов будет больше, но «доплывут» не все…

http://delo.ua/biznes/rynki/krupnejshie-seti-azs-v-ukraine-134279/

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«Дело» в публикации «Половина "Антонова" может достаться России» пишет - в 2010 году украинские авиапредприятия войдут в государственное акционерное общество «Антонов». Около 50% акций новой госкомпании может достаться России - премьер-министр Юлия Тимошенко предложила российскому правительству создать единый украинcко-российский авиастроительный холдинг. Его создание предполагает двусторонний обмен миноритарными пакетами акций предприятий авиапрома обеих стран…

http://delo.ua/biznes/rynki/polovina-antonova-mozhet-dostatsja-rossii-134415/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Поступились принципами» пишет – НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" вчера подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа Украиной. Россия решила не применять штрафные санкции за недобор газа в этом году и снизить объем его закупок в следующем. В ответ украинская сторона обязалась не использовать принцип take or pay в отношении транзита через территорию Украины…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1280473

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Депутаты автоматизируют процесс» пишет – депутаты фракции БЮТ предложили упростить процесс взыскания штрафов с предприятий и населения – средства будут списываться в госбюджет автоматически, если нарушители не успеют оспорить санкции в суде в течение 10 дней. Представители предпринимателей расценивают инициативу депутатов как давление на бизнес. Против законопроекта уже выступили в Партии регионов и Компартии, а без их голосов принятие документа в Верховной Раде маловероятно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1280506

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Валюта не покидает Украину» пишет - в октябре счет текущих операций платежного баланса Украины второй месяц подряд остался позитивным, а отток капитала по счету операций с капиталом и отток валюты из банковской системы замедлились на $629 млн. и $243 млн., соответственно, сообщили вчера в Национальном банке. Эти данные позволили аналитикам спрогнозировать, что IV квартал Украина вполне может завершить без очередного транша МВФ. А проблемы с платежным балансом в 2010 году зависят от успешности реструктуризации внешних долгов, отмечают экономисты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1280476

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Издание «Экономические известия» в публикации «Виноделов укротили» пишет - закончился скандал между акционерами агропромышленной фирмы «Таврия». Банк «Південний» вернул 56% акций «Таврии» мажоритарному владельцу — корпорации «Логос». В состав корпорации «Логос» входит Первый национальный винодельческий холдинг, который как управляющая структура объединяет ООО «Инкерманский завод марочных вин», АПФ «Таврия», ЗАО «Институт виноделия» (Днепропетровск), а также первичные базы виноделия в Крыму: ООО «Качинский+» и агрофирму «Черноморец»…

http://eizvestia.com/markets/full/4186147

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«Экономические известия» в публикации «Пути Украины и ЕС разошлись» пишут - отечественная энергетика проиграла ценовую борьбу современному энергорынку. Европейский энергорынок вступил в долгосрочную фазу падения цен на электроэнергию. Для отечественного аналога это грозит не только потерей экспортных позиций на мировом рынке, но и утратой конкурентоспособности отрасли в целом - в Украине, в отличие от Европы, цена на киловатт-час в ближайшие месяцы будет только расти…

http://eizvestia.com/markets/full/4186137

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«Газета по-киевски» в материале «С долгами – сиди дома» пишет – на вчерашнем брифинге представители Госпогранслужбы объяснили, как будут задерживать должников. Издание попыталось выяснить, каких неплательщиков и как будут ловить на границе?..

http://mycityua.com/articles/country/2009/11/25/042111.html

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«Газета по-киевски» в материале «Киеву устроили «темную» пишет – в столице, выражаясь языком мэра, сложилась «нехорошая ситуация»: десятки улиц уже без света из-за отключений уличного электричества. А вчера и троллейбусы с трамваями создали в северной части города пробку из-за аварии на подстанции. Похоже, с электроснабжением в Киеве назревает нешуточная проблема…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/25/021544.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Замы Черновецкого до сих пор катаются на служебных машинах» пишет – год назад в мэрии провели первый аукцион, на котором продавали автомобили чиновников. Мэр заявил, мол, все его замы неплохо зарабатывают, поэтому могут передвигаться и на своих «колесах», а деньги, вырученные от продажи машин, пойдут на соцпрограммы. В итоге, продав «Тойоты» заместителей мэра, раритетный транспорт экс-мэров и «Чайку», на которой якобы ездил Щербицкий, в мэрии выручили почти 3 млн. грн. Спустя год «Сегодня» расспросила водителей автопарка мэрии и выяснила, что большинство чиновников и дальше ездят на служебных авто, а некоторым вместо проданных на аукционах выдали новые…

http://www.segodnya.ua/news/14096524.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Не сажать за бизнес» пишет – смерть юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, скончавшегося 16 ноября в сизо, может стать поводом для смягчения уголовного права: за экономические преступления станут меньше сажать. У депутатов Госдумы и Минюста уже есть наработки…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/25/219741

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Также «Ведомости» в публикации «Золотая лихорадка на Манхэттене» пишут – цены на золото бьют рекорды, и напуганные кризисом частные инвесторы запасаются слитками и монетами. Вот только с их хранением возникли сложности. HSBC, один из крупнейших владельцев хранилищ в США, потребовал от розничных клиентов освободить хранилище под зданием банка на Пятой авеню. В HSBC решили, что работа с ними недостаточно прибыльна и можно заработать больше, храня драгметаллы институциональных инвесторов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/25/219781

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Издание «Известия» в публикации «В Лондоне мечтают о дефолте России» пишет – Россия попала в десятку государств, которым более всего угрожает дефолт по государственным долговым обязательствам. Рейтинг составили британские финансисты из компании Credit Market Analysis (CMA). И хотя у экспертов он вызывает недоумение, рейтинг симптоматичен. Во время кризиса крупнейшие страны мира перетягивают на себя одеяло и не стесняются в методах…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135752/

(УНИАН)