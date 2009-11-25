В Украине количество заболевших гриппом составляет 1,7 млн.
10:10, 25 ноября 2009Разное
0 0
Умерших - 397 человек
В Украине количество умерших от гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и тому подобное) по состоянию на 24 ноября возросла до 397 человек.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
В том числе за последние сутки умерли девять человек лиц.
Общее количество лиц, заболевших с начала эпидемии, составляет 1 млн. 679 тыс. 237 человек; за последние сутки - 43 тысячи 583 человека.
Госпитализирован с начала эпидемии 99 тысяч 661 человек, за последние сутки - 2 тыс. 469 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter