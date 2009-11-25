На противодействие эпидемиии выделят неэмиссионные средства

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на борьбу с эпидемией будут выделяться неэмиссионные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства, комментируя завтрашнее внеочередное заседание Верховной Рады для преодоления вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

«Никаких инсинуаций на тему этих денег не должно быть. Это – неэмиссионные деньги. И я хочу, чтобы это услышала вся страна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что речь идет о доходах Национального банка в размере 1 млрд. грн., которые, согласно закону о Национальном банке, должны быть перечислены в государственный бюджет.

«Эту сумму подтвердил и Национальный банк, что это неэмиссионные средства, а что это средства доходов Национального банка, которые обязаны быть перечислены в бюджет», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, глава НБУ лично в разговоре с ней подтвердил наличие таких доходов.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

11 ноября Президент заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, поскольку Национальному банку Украины «неоткуда взять» эти средства.

Глава государства заметил, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

16 ноября Президент вернул со своими предложениями закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Депутаты от БЮТ инициировали созыв на 26 ноября внеочередного заседания ВР, на котором должен быть рассмотрен вопрос по преодолению вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.