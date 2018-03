Пандемия свиного гриппа - грандиозная афера нашего времени?..

Пандемия свиного гриппа может оказаться самой грандиозной коррупционной аферой нашего времени. Во всяком случае, огромная коммерческая составляющая в ней уже очевидна. К такому же выводу пришли датские журналисты, изучившие связи экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями, обогатившимися на продаже препаратов против этой болезни. Выяснилось, например, что многие ученые, заседающие в различных комитетах ВОЗ, тщательно скрывают тот факт, что они получают деньги от фирм-гигантов мировой фармакологии.

По данным международного инвестиционного банка JP Morgan, фармацевтическая промышленность мира заработает в этом году на продаже вакцин против коварного вируса A/H1N1 более 7 млрд. евро. Ведущие западные страны заказали в нескольких компаниях дозы, которых должно хватить либо на все население (по этому пути пошла Австралия), либо на треть (Германия и ряд других государств– членов ЕС). Народ чихает и температурит, а заводы по производству пилюль работают в четыре смены, не ощущая всемирного экономического кризиса: заказы громоздятся штабелями, мощностей не хватает. Впервые за долгие годы паника пандемии смела защитные барьеры ЕС. В виде исключения вакцина была допущена для использования без проведения достаточного количества клинических и лабораторных испытаний.

Оправдана ли такая горячка? Все большее число специалистов задаются этим вопросом, сравнивая статистику смертности от вируса свиного гриппа и его «обычных» разновидностей, каждую осень начинающих свое победное шествие по планете. До сих пор, по данным ВОЗ, жертвами A/H1N1 стали 6 тыс. человек, в то время как средняя ежегодная смертность во время эпидемий «традиционных» разновидностей гриппа достигает полумиллиона.

Причина гипертрофированной реакции мира на не столь уж опасный свиной грипп, как считают опрошенные датской газетой Information специалисты, заключается в успешной пиар-кампании, проведенной экспертами ВОЗ. Некоторые из них в прямом смысле состоят на службе у производителей вакцины.

«Вызывает беспокойство, что многие ученые, заседающие в различных комитетах ВОЗ, представляются независимыми экспертами, тщательно скрывая тот факт, что они получают деньги от фармацевтических компаний», – заявил журналистам профессор эпидемиологии Том Джеферссон, работающий в исследовательском центре Cochrane Center в Риме.

ВОЗ объявила свиной грипп пандемией под давлением группы советников этой организации во главе с голландским доктором Альбертом Остенхаусом, получившим прозвище «Доктор флю» (по названию препарата «Тамифлю»), поскольку он вел активную пропаганду в ВОЗ и западных СМИ в пользу массовой вакцинации населения. Сейчас правительство Нидерландов проводит экстренное расследование деятельности этого «доктора Пилюлькина», поскольку стало известно, что он получает зарплату в нескольких компаниях, производящих вакцину против свиного гриппа. Сидят «на двух стульях», подобно Остенхаусу, и многие другие советники ВОЗ, потребовавшие объявления свиного гриппа пандемией. Они не любят афишировать, что являются платными советниками фармацевтических гигантов Roche, RW Johnson, SmithKline и Beecham Glaxo Wellcome, получивших львиную долю заказов на изготовление вакцин. Итогом давления этих экспертов стала резолюция ВОЗ от 7 июля этого года, давшая старт невиданной кампании массовой вакцинации.

«ВОЗ выступает по меньшей мере со странными рекомендациями, – утверждает профессор Том Джеферссон. – Обычные меры гигиены дают куда больший эффект, чем эти малоизученные вакцины, и в то же время ВОЗ упоминает использование масок и тщательное мытье рук как средство борьбы со свиным гриппом всего дважды в своих документах. О вакцинах и других лекарственных препаратах говорится 42 раза!» Д-р Джеферссон и ряд его коллег считают, что платных советников фармацевтических компаний следует удалить из числа лиц, дающих рекомендации ВОЗ, однако сама эта организация не спешит проводить подобную реформу. Спикер ВОЗ Грегори Хэртл, комментируя статью в Information, заметил, что невозможно отказаться от услуг ведущих мировых специалистов лишь на том основании, что они финансово заинтересованы в продвижении той или иной стратегии борьбы с различными заболеваниями.

Надо заметить, что коррумпированность сферы фармакологии уже не первый год стала предметом обсуждения западных СМИ. Несколько лет назад бывший редактор медицинского журнала The New England Journal of Medicine Марчи Энжелл и швед Петер Фрост, бывший вице-директор фармакологической компании Pfizer, в серии статей и книге-исследовании The Whistleblower показали изнутри жизнь «медицинской мафии». По их утверждению, фармакологические компании лишь 11–14 % бюджета тратят на исследования, зато на пиар у них уходит 36% всех средств. Значительная часть денег оседает в карманах врачей, ученых и на счетах различных организаций, работающих в сфере здравоохранения. Доходность фармацевтической отрасли составляет 25%. Больше прибыли приносят лишь торговля оружием и секс-индустрия, передаеют "Новые известия".