Королевская: Отставка Кабмина приведет к полному безвластию

Отставка нынешнего Кабинета министров и назначение «технического» правительства приведет к полному безвластию и хаосу в стране.

Об этом заявила народный депутат Украины (БЮТ), глава Комитета промполитики и предпринимательства Верховной Рады Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире ICTV.

«От «технического» правительства недалеко и до технического парламента, а то и до полного безвластия как такового», – отметила она.

Вместо того, чтобы критиковать правительство, Партии регионов, считает народный депутат, следовало бы воспользоваться своей властью «на местах» и на примере одной из областей, где местная власть полностью подконтрольна «оппозиции», наглядно показать, как нужно работать.

«Сегодня власть в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской областях, в Крыму и частично в Запорожье – принадлежит Партии регионов. Там полностью сформированы местные советы, избраны мэры и назначены чиновники от данной политической силы», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, ПР могла бы на примере небольшого города или поселка продемонстрировать свою программу действий. «Как может работать чиновник, насколько эффективно могут выполняться законы, какие они изобрели способы борьбы с теневым бизнесом и как предлагают выстроить четкую систему взаимоотношений государство-бизнес», - отметила депутат.

Только в таком случае, считает она, они могли бы действительно критиковать правительство и давать полезные советы. Однако этого не происходит. «Очередные предвыборные «рассказки» о техническом правительстве, об отставке действующего - это не более чем политические лозунги и обещания без каких-либо реальных оснований», – добавила народный депутат.

Относительно выполнения закона «О повышении соцстандартов» депутат отметила, что Партии регионов было предложено разработать поправки в бюджет, чтобы правительство могло запустить механизм полноценного выполнения закона. Однако они этого не сделали. «Более того – закон, о котором они кричат, не выполняется ни на одном предприятии, принадлежащем Партии регионов», - резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.