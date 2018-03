ГЛАВНОЕ на 25 ноября (день)

Хроника дня

Экономика

Moody`s сохраняет прежним суверенный рейтинг Украины

Просрочка выплаты основного долга «Укрзализныци» по организованному Barclays Capital синдицированному кредиту не повлияет на суверенные рейтинги Украины, так как в данном случае отсутствуют государственные гарантии и условия кросс-дефолта.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

«Суверенные гарантии по этому займу отсутствуют, как и условия кросс-дефолта между этим займом и другим займом «Укрзализныци», привлеченным у Deutsche Bank под государственную гарантию на сумму 700 млн. долл., что могло бы вызвать суверенный дефолт», - указывается в сообщении со ссылкой на аналитика агентства Джонатана ШИФФЕРА.

Рейтинговое агентство отмечает, что «Укрзализныця» продолжает обслуживать займ Deutsche Bank, у Украины отсутствуют крупные долговые выплаты до марта 2010 года, а график платежей по валютному долгу достаточно облегченный, если учитывать доступные валютные резервы.

В Moody`s считают, правительство снова дало понять, что не планирует принимать на себя ответственность за долги квазисуверенных корпораций и банков, предпочитая сохранять резервы для обслуживания собственного валютного долга.

При этом Moody`s указывает, что рейтинг Украины «B2» учитывает слабые макроэкономические показатели, сохраняющиеся проблемы в банковской системе и бесспорно недостаточную координацию между фискальной и монетарной политикой.

Moody`s напоминает, что «Укрзализныця» просрочила платеж по основному долгу по синдицированному Barclays Capital кредиту 20 ноября этого года.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК в интервью «Зеркалу недели» (№45 (773) 21 - 27 ноября 2009 г.) заявил, что «Укрзализныця» рассчитывает реструктуризировать выплату долга Barclays Capital Bank на срок до трех лет.

«Речь идет об изменении срока и графика погашения основной суммы долга украинских железных дорог. Изначально предполагалось, что, начиная с августа текущего года, и до августа 2010 г. мы осуществим пять платежей по 110 млн. долл. Один платеж сделан, осталось четыре -в погашение 440 млн. долл. основной суммы кредита», - отметил он в интервью изданию.

По его словам, пока что речь идет только о реструктуризации выплаты 440 млн. долл. синдицированного кредита банка Barclays.

М.КОСТЮК рассчитывает, что процедура согласования условий реструктуризации займет не больше месяца.

Финансы

Укрепление национальной валюты будет продолжаться.

Такой прогноз высказывают эксперты «Укргазбанка», сообщили УНИАН в пресс-службе этого кредитно-финансового учреждения.

Как говорится в сообщении, в частности, сейчас увеличивается количество операций на рынке, поскольку достаточно много компаний осуществляют платежи в бюджет. Соответственно, растет и количество продавцов валюты, вследствие чего курс гривни медленно укрепляется.

По словам финансистов, до конца месяца гривня укрепит свои позиции до 8 грн. за доллар. Также эксперты отмечают незначительные колебания курса, которые будут связаны с началом возвращений депозитных вкладов одного из украинских

банков. Однако в целом существенно на курс гривни это не повлияет.

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанке гривня за день укрепилась с 8,08/8,11 грн./долл. до 8,05/8,08 грн./долл.

ТЭК

Закупки газа в 2010 г можно будет сократить на 20%

Дополнениями к газовым контрактам, подписанным в Москве 24 ноября этого года, предусмотрена возможность сокращения закупки газа в 2010 году на 20% от объема 33,75 млрд. кубометров.

Об этом сообщил источник в правительстве.

«Документами предусмотрена возможность сокращения объемов на 20%. Это приблизительно до 27 млрд. кубометров», – сказал источник.

Как сообщал УНИАН, по итогам встречи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ 24 ноября в Москве «Газпром» согласился сократить поставки газа в Украину в 2010 году до 33,75 млрд. куб. м.

Ранее министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявлял о том, что, по подсчетам Минэкономики, «за девять месяцев 2009 года было куплено 16,6 млрд. кубометров газа. До конца года будет приобретено 26 млрд. при законтрактованных на этот год 42 млрд. кубометров. В 2010 году экономике Украины нужны будут 27-29 млрд. кубов импортного газа».

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн./долл., что на 0,4% дешевле, чем 24 ноября, продают – по 8,14 грн./долл., на 0,3% дешевле.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,19 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 24 ноября и сегодня составляет 12,01 грн./евро, продажи – на 0,2%, до 12,24 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,91-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,32 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 24 ноября понизился на 1,8% и составляет в среднем 0,2708 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2842 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2820 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2820-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,05 грн./долл., что на 0,3% дешевле, чем вчера, продажи – 8,14 грн./долл., на 0,2% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,10-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева немного понизился по сравнению с 24 ноября и составляет 12,04/12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 24 ноября понизился на 0,6% и сегодня составляет 0,2729 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2846 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2810 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2819-0,2900 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 11,960231, к российскому рублю – 0,27697.

Общество

В Украине количество заболевших гриппом составляет 1,7 млн.

В Украине количество умерших от гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и тому подобное) по состоянию на 24 ноября возросла до 397 человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В том числе за последние сутки умерли девять человек лиц.

Общее количество лиц, заболевших с начала эпидемии, составляет 1 млн. 679 тыс. 237 человек; за последние сутки - 43 тысячи 583 человека.

Госпитализирован с начала эпидемии 99 тысяч 661 человек, за последние сутки - 2 тыс. 469 человек.

Пандемия свиного гриппа - грандиозная афера нашего времени?..

Пандемия свиного гриппа может оказаться самой грандиозной коррупционной аферой нашего времени. Во всяком случае, огромная коммерческая составляющая в ней уже очевидна. К такому же выводу пришли датские журналисты, изучившие связи экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями, обогатившимися на продаже препаратов против этой болезни. Выяснилось, например, что многие ученые, заседающие в различных комитетах ВОЗ, тщательно скрывают тот факт, что они получают деньги от фирм-гигантов мировой фармакологии.

По данным международного инвестиционного банка JP Morgan, фармацевтическая промышленность мира заработает в этом году на продаже вакцин против коварного вируса A/H1N1 более 7 млрд. евро. Ведущие западные страны заказали в нескольких компаниях дозы, которых должно хватить либо на все население (по этому пути пошла Австралия), либо на треть (Германия и ряд других государств– членов ЕС). Народ чихает и температурит, а заводы по производству пилюль работают в четыре смены, не ощущая всемирного экономического кризиса: заказы громоздятся штабелями, мощностей не хватает. Впервые за долгие годы паника пандемии смела защитные барьеры ЕС. В виде исключения вакцина была допущена для использования без проведения достаточного количества клинических и лабораторных испытаний.

Оправдана ли такая горячка? Все большее число специалистов задаются этим вопросом, сравнивая статистику смертности от вируса свиного гриппа и его «обычных» разновидностей, каждую осень начинающих свое победное шествие по планете. До сих пор, по данным ВОЗ, жертвами A/H1N1 стали 6 тыс. человек, в то время как средняя ежегодная смертность во время эпидемий «традиционных» разновидностей гриппа достигает полумиллиона.

Причина гипертрофированной реакции мира на не столь уж опасный свиной грипп, как считают опрошенные датской газетой Information специалисты, заключается в успешной пиар-кампании, проведенной экспертами ВОЗ. Некоторые из них в прямом смысле состоят на службе у производителей вакцины.

«Вызывает беспокойство, что многие ученые, заседающие в различных комитетах ВОЗ, представляются независимыми экспертами, тщательно скрывая тот факт, что они получают деньги от фармацевтических компаний», – заявил журналистам профессор эпидемиологии Том Джеферссон, работающий в исследовательском центре Cochrane Center в Риме.

ВОЗ объявила свиной грипп пандемией под давлением группы советников этой организации во главе с голландским доктором Альбертом Остенхаусом, получившим прозвище «Доктор флю» (по названию препарата «Тамифлю»), поскольку он вел активную пропаганду в ВОЗ и западных СМИ в пользу массовой вакцинации населения. Сейчас правительство Нидерландов проводит экстренное расследование деятельности этого «доктора Пилюлькина», поскольку стало известно, что он получает зарплату в нескольких компаниях, производящих вакцину против свиного гриппа. Сидят «на двух стульях», подобно Остенхаусу, и многие другие советники ВОЗ, потребовавшие объявления свиного гриппа пандемией. Они не любят афишировать, что являются платными советниками фармацевтических гигантов Roche, RW Johnson, SmithKline и Beecham Glaxo Wellcome, получивших львиную долю заказов на изготовление вакцин. Итогом давления этих экспертов стала резолюция ВОЗ от 7 июля этого года, давшая старт невиданной кампании массовой вакцинации.

«ВОЗ выступает по меньшей мере со странными рекомендациями, – утверждает профессор Том Джеферссон. – Обычные меры гигиены дают куда больший эффект, чем эти малоизученные вакцины, и в то же время ВОЗ упоминает использование масок и тщательное мытье рук как средство борьбы со свиным гриппом всего дважды в своих документах. О вакцинах и других лекарственных препаратах говорится 42 раза!» Д-р Джеферссон и ряд его коллег считают, что платных советников фармацевтических компаний следует удалить из числа лиц, дающих рекомендации ВОЗ, однако сама эта организация не спешит проводить подобную реформу. Спикер ВОЗ Грегори Хэртл, комментируя статью в Information, заметил, что невозможно отказаться от услуг ведущих мировых специалистов лишь на том основании, что они финансово заинтересованы в продвижении той или иной стратегии борьбы с различными заболеваниями.

Надо заметить, что коррумпированность сферы фармакологии уже не первый год стала предметом обсуждения западных СМИ. Несколько лет назад бывший редактор медицинского журнала The New England Journal of Medicine Марчи Энжелл и швед Петер Фрост, бывший вице-директор фармакологической компании Pfizer, в серии статей и книге-исследовании The Whistleblower показали изнутри жизнь «медицинской мафии». По их утверждению, фармакологические компании лишь 11–14% бюджета тратят на исследования, зато на пиар у них уходит 36% всех средств. Значительная часть денег оседает в карманах врачей, ученых и на счетах различных организаций, работающих в сфере здравоохранения. Доходность фармацевтической отрасли составляет 25%. Больше прибыли приносят лишь торговля оружием и секс-индустрия, передаеют "Новые известия".