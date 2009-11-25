В Германии и Франции вырос индекс делового доверия

Германия. В ноябре 2009 года индекс делового доверия вырос до 93,9 пункта, по сравнению с 91,9 пункта месяцем ранее.

Франция. Индекс делового доверия в ноябре 2009 года вырос до 89 пунктов.

Как видно, немцы оказались более оптимисты, чем французы. Во многом этот индекс - отражение надежд людей, чем реальное состояние дел. Но сам факт ожидания лучшего вселяет оптимизм.