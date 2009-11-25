В США индекс Conference Board вырос до 49,5 п.

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 2009 года достиг 49,5 п. против 48,7 п. в предыдущем месяце.

Очень важной для этого индекса является отметка в 50 пунктов, некий Рубикон, который говорит о том, что оптимистические настроения побеждают пессимистические. США почти плотную подобрались к этой отметке, при чем рост индекса начался с уровня 25 пунктов, что говорит о полной растерянности американцев в начале года.