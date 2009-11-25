Супрун: закон о соцстандартах уменьшает все выплаты

Инициированный фракцией Партии регионов закон о повышении социальных стандартов в действительности уменьшает реальные доходы населения.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила кандидат на пост Президента Украины, лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН.

«Анализ данного закона дает основания говорить о немедленной отставке «теневого правительства», поскольку предложенный и принятый закон фактически снижает размер социальных выплат», - сказала она.

В частности, Л.СУПРУН отметила, что если пенсия до принятия данного закона на 1 октября составляла 920 грн. 88 коп., то после перерасчета эта сумма уменьшилась с 1 ноября на 23 грн. 47 коп. – до 897 грн. 41 коп. При этом, добавила она, если минимальная пенсия до принятия закона составляла 572 грн. 40 коп., из которых 400 грн. – основной размер пенсии, доплата к минимальному размеру пенсии – 144 грн. и доплата по решению правительства 28,4 грн., то в настоящее время она увеличилась всего на 60 копеек. По ее словам, «благотворители украинских пенсионеров» в лице Партии регионов не учли тех доплат, какие пенсионеры получали по решению правительства.

Л.СУПРУН напомнила, что если минимальная пенсия в 2009 году составляла 498 грн., то к ней правительство давало доплату и таким образом пенсия составляла 544 грн. Кроме того, заметила она, к пенсии еще трижды в течение года правительство установило доплату в сумме 28,4 грн. и фактически на 1 октября минимальная пенсия составляла 572,4 грн.

Что касается пенсий военнослужащим, чернобыльцам, надбавок и повышения к пенсиям шахтерам, ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, которые выплачиваются за бюджетные средства, то, по словам Л.СУПРУН, свыше 4,2 млн. человек, согласно этому закону, этих средств не получат.

Кроме того, заметила она, в соответствии с постановлениями правительства, в связи с ростом рождаемости общий объем субвенции составляет 16 535 млн. грн.., но согласно изменениям, которые утверждены в бюджете на выполнение закона о соцстандарты, объем субвенции на финансирование детских выплат уменьшен на 511,1 млн. грн.

«Записать в законе повышение социальных стандартов, а в действительности их снизить – это не выдерживает никакой критики. Я радуюсь, что нынешнее оппозиционное правительство не у власти, а пока оно виртуальное», - сказала она.

Политик также заметила, что единственное увеличение, которое предусмотрено настоящим документом, – это увеличение заработных плат народным депутатам на 30%. “Я бы напечатала список всех тех, кто проголосовал за данный закон”, - добавила она.

Л.СУПРУН отметила, что Президент не имел права его подписывать и должен был применить вето к этому документу.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу обращения правительства в Конституционный Суд относительно данного закона, Л.СУПРУН выразила уверенность, что КС признает его неконституционным. “Я уверена, что Конституционный Суд не будет поддерживать позицию по уменьшению доходов граждан. И решение может быть только одно – несомненно, он признает его неконституционным в части, где эти выплаты уменьшаются», - сказала она.