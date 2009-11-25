Показатель ВВП США в 3 кв. откорректирован в сторону понижения

США. По уточным данным, ВВП страны в третьем квартале 2009 года вырос на 2,8% в годовом выражении, по сравнению с предыдущим кварталом т.г. Ранее сообщалось, что рост ВВП составил 3,5%.

Корректировка роста ВВП США в сторону понижения расстроила и аналитиков, и инвесторов. И хотя факт выхода США из рецессии никем не оспаривается, но эффект процесса оказался не таким блестящим, как ожидали.