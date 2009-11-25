Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО лидирует в антирейтинге украинских политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам генеральный директор «ФОМ-Украина» Александр БУХАЛОВ.

Он сообщил, что согласно проведенному опросу, 36,6% респондентов не голосовали бы за В.ЮЩЕНКО ни в коем случае. На втором месте в антирейтинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, за которую отказываются голосовать 34,9% опрошенных, далее идут лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ – 20,7%, Арсений ЯЦЕНЮК – 5,3%, Петр СИМОНЕНКО – 4%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 3,8%, Василий ПРОТЫВСИХ – 3,9%, Владимир ЛИТВИН – 3,8%, Олег ТЯГНИБОК – 3,4%, Александр МОРОЗ – 2,8%, Сергей ТИГИПКО – 1,3%, Михаил БРОДСКИЙ – 1,2%, Олег РЯБОКОНЬ – 1,1%, Людмила СУПРУН – 1,3%, Сергей РАТУШНЯК – 1,3%, Юрий КОСТЕНКО – 1,2%, Александр ПАБАТ – 1% и Анатолий ГРИЦЕНКО – 0,8%.

Но, в то же время, В.ЯНУКОВИЧ продолжает лидировать в опросах относительно того, за кого голосовали бы опрошенные в ближайшее время. Лидер Партии регионов получил бы 33% голосов респондентов. Далее идут Ю.ТИМОШЕНКО – 13,1%, А.ЯЦЕНЮК – 4,5%, С.ТИГИПКО – 7,4%, В.ЛИТВИН – 2,8%, П.СИМОНЕНКО – 3,2%, В.ЮЩЕНКО – 2,7%, А.ГРИЦЕНКО – 1,3%, О.ТЯГНИБОК – 1,5%, С.РАТУШНЯК – 0,1%, И.БОГОСЛОВСКАЯ – 0,7%, В.ПРОТЫВСИХ – 0,3%, Ю.КОСТЕНКО – 0,1%, А.МОРОЗ – 0,1%, М.БРОДСКИЙ – 0,1%.

В то же время 15,1% опрошенных в случае, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, проголосовали бы против всех, 6,4% - не участвовали бы в выборах, затруднились ответить 28,3% опрошенных.

Опрос проводился 18-19 ноября 2009 года методом телефонного опроса. Были опрошены 1 тыс. респондентов в 85 городах Украины, население которых превышает 100 тыс. человек. Ошибка выборки составляет плюс-минус 3,2%.