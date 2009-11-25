Порошенко и Сикорский подписали документы о сотрудничестве

Министры иностранных дел Украины и Польши Петр ПОРОШЕНКО и Радослав СИКОРСКИЙ подписали документы о сотрудничестве между государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, документы были подписаны сегодня в Варшаве во время визита П.ПОРОШЕНКО в Польшу.

В частности, стороны подписали межправительственное соглашение о внесении изменений в соглашение о приграничном движении от 2001 года, что будет способствовать введению совместного контроля на границе между Украиной и Польшей.

Кроме этого, стороны договорились об обучении 10 украинских студентов в европейском колледже Натолин (Варшава) за средства польской стороны.

Также главы МИД Украины и Польши приняли совместную декларацию для улучшения движения на польско-украинской границе.

Выступая после церемонии подписания документов, П.ПОРОШЕНКО поблагодарил Польшу за поддержку евроатлантических стремлений украинцев.

«Хочу подчеркнуть, что Украина очень ценит стратегический характер наших отношений», - сказал он.

Р.СИКОРСКИЙ в который раз заверил, что Польша готова и в дальнейшем поддерживать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО, а также способствовать улучшению двусторонних отношений, отметив, что подписанные документы направлены на эти цели.

П.ПОРОШЕНКО добавил, что обсудил с Р.СИКОРСКИМ вопрос энергетического сотрудничества, в том числе проект создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), новую политику ЕС «Восточное партнерство», приграничное, экономическое и гуманитарное сотрудничество.