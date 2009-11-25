Главное на 25 ноября (вечер)

Приватизация

Конкурс с элементами аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» состоится в конце марта - начале апреля 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Украины Александр ПОТИМКОВ.

«Это будет или в конце марта, но, скорее всего, реально это будет в начале апреля», - сказал он.

Он подтвердил намерение ФГИУ опубликовать объявление о конкурсе в декабре текущего года.

При этом А.ПОТИМКОВ напомнил, что, согласно процедуре, с момента официальной публикации объявления до проведения конкурса отводится 75 дней.

Кроме того, он также напомнил, что публикации официального объявления о проведении конкурса должно предшествовать проведение независимой оценки пакета акций.

Сельское хозяйство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвинил правительство в срыве графиков бюджетного финансирования агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

По словам Президента, на сегодня из Стабилизационного фонда Госбюджета на программы финансирования АПК перечислено всего 11% запланированного годового оборота, то есть из 2,1 млрд. грн. перечислено около 200 млн. грн.

При этом он подчеркнул, что в 2009 году бюджетная поддержка производителей агропромышленного комплекса существенно уменьшена. По словам В.ЮЩЕНКО, из запланированных на поддержку развития АПК 6,8 млрд. грн., из общего фонда бюджета предусмотрено всего 935 млн. грн., а остальное - за счет Стабфонда и специального фонда бюджета, которые практически не наполняются.

В первом квартале 2010 года правительство инициирует создание специального аграрного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

«С первого квартала 2010 года мы будем инициировать создание специального аграрного банка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, это даст возможность построить правильную государственную политику кредитования по технологическим возможностям и потребностям, а не по остаточному принципу.

Премьер заявила, что правительство должно построить льготную систему кредитования всей системы агропромышленного производства – в достаточных объемах и без разорительных залогов. Она отметила, что банковская система должна перейти на другую систему гарантирования возвращения кредитов, отказавшись от залогов, которые часто в несколько раз превышают сумму кредитов. Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что необходимо изменить длительность предоставления кредитов, чтобы аграриям не нужно было возвращать кредиты в то время, когда цена на рынке наименьшая, а построить цикл таким образом, чтобы возвращение краткосрочных кредитов осуществлялось в то время, когда цена на мировом рынке наибольшая, а долгосрочные кредиты выдавались минимум на 10 лет.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что дала задание Министерству финансов и правительству до конца текущего года «войти в плановые цифры по бюджету».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня в ходе торжественного собрания по случаю Дня работников сельского хозяйства.

«Сейчас до конца года я поставлю задание перед Минфином и правительством исправить ситуацию и до конца года войти во все плановые цифры», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в бюджете на 2009 год расходы на аграрный сектор соответствуют показателям 2008 года и составляют 11 млрд. грн. Однако на 20 ноября т.г. правительство смогло профинансировать только 8 млрд. грн. «Мы делаем все, чтобы… до конца года выполнить цифры, по которым взяли обязательства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Новости ТЭК

Средняя цена газа для Украины в 2010 году составит около 280 долл. за тыс. куб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Оцениваю среднею цену следующего года для Украины примерно в пределах 280 долл. Это соответствует европейским ценам», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он отметил, что в результате подписанных вчера дополнений к контракту «Газпром» теряет достаточно большую часть прибыли, поскольку существенно снижаются годовые контрактные количества по следующему году.

Он напомнил, что «Нафтогаз Украины» в 2010 году должен был приобрести 52 млрд. куб. м. газа, а согласно изменениям в контрактах, этот объем снижен до 33,75 млрд. кубометров.

С.КУПРИЯНОВ сказал, что эти соглашения сложно назвать рукой помощи, скорее, это просто учет объективной ситуации.

«Мы понимаем, что попытаться получить средства с Украины за газ, который она не получила, в данной ситуации просто нереально», - сказал он. По словам С.КУПРИЯНОВА, новые решения продиктованы объективной экономической, финансовой ситуацией в Украине, с которой, что называется, не поспоришь.

ОАО «Газпром» не видит причин для повторения газовых конфликтов с Украиной в канун Нового года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, как сейчас складываются наши взаимоотношения, как сейчас идут платежи, и то, какие документы мы вчера подписали, наверное, позволяет нам рассчитывать, что объективно причин для каких-либо конфликтных ситуаций в канун Нового года нет», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

По его мнению, главное - чтобы в Украине не произошло каких-то форс-мажоров или каких-то откровенных провокаций, которые бы поставили под угрозу выполнение всех обязательств.

«В частности, я могу напомнить, что в прошлом году 30 декабря, в выходной день, киевский суд принял решение о признании действующего контракта на транзит не действующим. К сожалению, полностью исключить такую возможность нельзя, но мы искренне надеемся на то, что всё будет нормально», - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ уверен, что если что-то пойдёт не так, то в этом будет виновата Украина. «Это однозначно», - подчеркнул он.

Финансы

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 19,15 млн. долл. по курсу 8,05 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 66 банков.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0560/8,0785 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0270/8,0420 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 7,9935/8,0030 грн./долл.

Об этом сообщает компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,05 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2797/0,2807 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились – 0,2788/0,2797 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2776/0,2785 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 28,75 рублей за доллар (-0,0725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,5008/1,5010 долл./евро, а к 15:10 выросли – 1,5082/1,5084 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0840/12,1165 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0545/12,0830 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 12,0435/12,0615 грн./евро.

(УНИАН)