Курс НБУ на 26.11.09

Официальный курс НБУ на 26.11.09 100 USD США – 798.5000 (25 ноября – 799.0000) 100 EUR – 1204.3776 (25 ноября – 1196.0231) 10 RUR – 2.7734 (25 ноября – 2.7697) Учетные курсы банковских металлов на 26.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-93943.52 (25 ноября-93502.98) 961 XAG 10 Серебро-1487.61 (25 ноября-1483.74) 962XPT10Платина-116820.55(25 ноября-116094.70) 964XPD10 Палладий-29784.05(25 ноября-29682.85)

Официальный курс НБУ на 26.11.09 100 USD США – 798.5000 (25 ноября – 799.0000) 100 EUR – 1204.3776 (25 ноября – 1196.0231) 10 RUR – 2.7734 (25 ноября – 2.7697) Учетные курсы банковских металлов на 26.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-93943.52 (25 ноября-93502.98) 961 XAG 10 Серебро-1487.61 (25 ноября-1483.74) 962XPT10Платина-116820.55(25 ноября-116094.70) 964XPD10 Палладий-29784.05(25 ноября-29682.85)

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